ÖZET | Denizlispor - Alanyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 13. haftasında Denizlispor, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Denizlispor'un golünü, 9. dakikada Hugo Rodallega attı. Denizlispor'da Murawski, 71. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Denizlispor, Süper Lig'de bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde etti.

Haftaya ligin zirvesinde ilk 3 sırada giren ekiplerden Galatasaray ve Fenerbahçe'ni ardından Alanyaspor da haftayı puansız kapatırken Denizlispor ise yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçta Süper Lig'deki 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Bu galibiyetle Denizlispor, 12. maçının sonunda puanını 9 yaparken Alanyaspor ise 13. maçı sonunda 26 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 9. dakikada Denizlispor'da sağdan Mesanovic'in yaptığı ortada Marafona ile Juanfran arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda topu önünde bulan Rodallega, topu ağlara gönderdi: 1-0.

16. dakikada Denizlispor'da Hugo Rodallega'nın ceza sahası dışından kullandığı frikikteki etkili vuruşunda Marafona, oldukça başarılı bir kurtarışla topu kornere yolladı.

24. dakikada Bakasetas'ın yaptığı ortada Caulker'ın kafa vuruşu, üstten dışarı gitti.

43. dakikada Aytemiz Alanyaspor’da Davidson’un ceza sahası dışından ayak içi ile çektiği şutta, kaleci Cenk Gönen topu kornere gönderdi.

45+1. dakikada Juanfran’ın sağ kanattan yaptığı ortada Davidson topa kafayı vurdu. Kaleci Cenk Gönen gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Denizlispor üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Sagal, direğe takıldı!

58. dakikada Denizlispor'da sol çaprazdan ceza sahası içine giren Sagal'ın sert şutu, direkten döndü.

70. dakikada seken top sağ kanatta Juanfran'ın önünde kaldı. Alanyaspor'da karşı karşıya pozisyona gören Juanfran'ın vuruşunu kaleci Cenk çıkardı.

KIRMIZI KART | 71. dakikada Denizlispor'da Murawski, Salih Uçan'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Denizlispor, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk - Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Mesanovic (Dk. 79 Sacko), Recep (Dk. 88 Özer), Aissati (Dk. 90+4 Varela), Sagal, Rodallega (Dk. 79 Muhammet)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur, Salih Uçan, Siopis (Dk. 72 Mustafa Pektemek), Berkan (Dk. 46 Efecan), Bakasetas, Davidson, Bareiro

GOL: Dk. 9 Rodallega (Denizlispor)

KIRMIZI KART: Dk. 71 Murawski (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 13 Fabiano, Dk. 23 Recep, Dk. 31 Mesanovic, Dk. 41 Sagal, Dk. 52 Murawski, Dk. 89 Sacko, Dk. 90+5 Cenk (Denizlispor) - Dk. 41 Bareiro, Dk. 51 Bakasetas (Alanyaspor)