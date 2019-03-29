(ÖZET) Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih maç sonucu: 92-87

Turkish Airlines EuroLeague'in 29. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.

Maça iyi başlayan konuk ekip, ilk çeyreği 14-27 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte bir ara 12-0'lık seri yakalayan temsilcimiz, toplamda da 30-23'lük periyot üstünlüğünü yakaladı ve ilk yarı 44-50 sona erdi.

Darüşşafaka, üçüncü çeyrekte skordaki denkliği sağladı ve son çeyreğe 65-67'lik skorla girildi.

Geriden gelen temsilcimiz, son çeyrekte öne geçerek skor üstünlüğünü korumayı başardı ve karşılaşmadan 92-87'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz, bu sezon EuroLeague'de ilk defa üst üste iki iç saha maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Toplamda ise 29. maçında 5. galibiyetini elde etti.

Bayern Münih ise 29. maçında 16. kez mağlup olarak Play-Off'a kalma şansını kaybetti.

İŞTE EUROLEAGUE'DE PUAN DURUMU

Temsilcimizde Toney Douglas 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ile maça damga vururken Jeremy Evans 20, Kartal Özmızrak 13 sayıyla oynadı.

Bayern Münih'te Petteri Koponen 23 sayıyla takımının en skoreri olurken Nihad Dedovic 20, Stefan Jovic 10 sayı üretti.