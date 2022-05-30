(ÖZET) Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 65-91

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka’ya konuk oldu. Mücadeleden 91-65'lik skorla galip ayrılan Sarı-Lacivertli ekip seride durumu 3-1'e getirerek finale yükseldi.

Fenerbahçe, finalde Anadolu Efes – Galatasaray Nef eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli ekipte İsmet Akpınar kaydettiği 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte ise Troy Caupain 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

İlk çeyrekte televizyon molasına 6-3’lük skorla gidilirken, Fenerbahçe Beko mola dönüşü üç sayılık basketlerle skor üretti ve periyodu 10-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı çift hanelere yükselten Fenerbahçe Beko, devreye 19 sayı farkla 23-42 önde gitti. Üçüncü çeyrekte de farkın kapanmasına izin vermeyen Sarı-Lacivertliler son çeyreğe 45-68 önde girdi. Son çeyrekte de üstünlüğü bırakmayan Fenerbahçe maçtan 65-91 galip ayrıldı.

Marko Guduric sakatlandı

Fenerbahçe Beko'da sakatlık şoku da yaşandı. Sarı-Lacivertli ekibin başarılı basketbolcusu Marko Guduric, üçüncü periyodun bitimine 2 dakika kala girdiği pozisyonda sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon

DARÜŞŞAFAKA: Caupain 15, Doğuş Özdemiroğlu 12, McCullough 3, Boothe 8, Olaseni 3, Sinan Güler 10, Pineiro 2, Can Maxim Mutaf, Ege Özçelik 7, Görkem Doğan, Troy Selim Şav 2, Bora Yaşar 3

FENERBAHÇE BEKO: Henry 6, De Colo 17, Biberovic 7, Booker 6, Vesely 8, İsmet Akpınar 21, Guduric, Şehmus Hazer, Melih Mahmutoğlu 13, Metecan Birsen 7, Ahmet Düverioğlu 6, Ekrem Sancaklı

DİSKALİFİYE: 27.56 Pineiro (Darüşşafaka), Selçuk Ernak (Darüşşafaka Başantrenörü)

İLK ÇEYREK SONUCU | Darüşşafaka 10-16 Fenerbahçe Beko

İLK YARI SONUCU | Darüşşafaka 23-42 Fenerbahçe Beko

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Darüşşafaka 45-68 Fenerbahçe Beko

MAÇ SONUCU | Darüşşafaka 65-91 Fenerbahçe Beko