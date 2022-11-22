ÖZET | Danimarka - Tunus: 0-0

2022 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Danimarka ile Tunus, Education Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Danimarka'da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson ile Trabzonspor 'un başarılı oyuncusu Larsen yedekler arasında yer aldı.

Mücadelede iki takımda pozisyonlar üretti. 23. dakikada, Tunus'un Jebari ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Danimarka'da ilk yarının son anlarında sakatlanan Delaney yerine Damsgaard'a bıraktı.

İkinci yarıda, dakikalar 55'i gösterdiğinde ise bu kez Danimarka Skov Olsen ile topu filelere gönderdi, ancak yine ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

CORNELIUS NET KAÇIRDI

Karşılaşmanın 70. dakikasında Danimarka köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına gönderilen topu Kristensen kafayla arka direğe indirdi. O bölgeye hareketlenen Cornelius'un boş kaleye yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.

Danimarkalı oyuncular ve Cornelius bir süre kaçan golün şaşkınlığını yaşadı. 90+5. dakikada penaltı ithimali gerekçesiyle Danimarka lehine VAR incelemesi yapıldı. Hakem görüntüyü izledikten sonra penaltı kararı vermedi. Kalan dakikalarda gol olmayınca, Danimarka ve Tunus 0-0 berabere kalarak sahadan birer puanla ayrıldı.

Danimarka gruptaki ikinci maçını 26 Kasım'da Fransa ile yapacak. Tunus ise, aynı gün Avustralya ile karşılaşacak.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı.

12. dakikada Tunus'ta ceza sahası dışında topla buluşan Drager'in sert şutunda savunmadan seken top kornere gitti.

23. dakikada Tunus'un Jebali ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

25. dakikada Danimarka'da Kristensen sarı kart gördü.

45+1. dakikada Danimarka'da sakatlanan Delaney yerini Damsgaard'a bıraktı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarı başladı.

55. dakikada Danimarka'nın Skov Olsen ile bulduğu gol, ofsayt sebebiyle iptal edildi.

69. dakikada Cristian Eriksen'in ceza sahası yayına sokularak yaptığı vuruşta kaleci Dahmen topu son anda kornere çeldi.

70. dakikada köşe vuruşundan ceza sahasına gönderilen topu Kristiensen arka direğe indirdi. O bölgeye hareketlenen Cornelius'un boş kaleye yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.

78. dakikada Jensen sarı kart gördü.





Danimarka-Tunus 11'ler:

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Kjaer, Maehle, Christensen, Delaney, Eriksek, Olsen, Dolberg, Kristensen, Hojbjerg

Tunus: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi, Ben Slimene, Msakni, Jebali