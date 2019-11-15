Turkish Airlines EuroLeague’in 8. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi.

Sarı-Lacivertliler, Nando De Colo’dan yoksun çıktığı Moskova deplasmanında rakibine 88-70 mağlup oldu.

Fenerbahçe, bu sonuçla toplamda 8. maçındaki 6. yenilgisini alırken deplasmanda da 5’te 0 yapmış oldu.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Karşılaşmaya Mike James'in sayılarıyla etkili başlayan ev sahibi ekip, 6:53 kala skoru 8-2 yaptı. Rakibine Kostas Sloukas'ın sayılarıyla cevap veren temsilcimiz, 8-0'lık seriyle 5:32 kala 8-10'luk üstünlüğü yakaladı. Tarık Biberovic'ten de üst üste sayılar bulan Sarı-Lacivertliler, 3:19 kala skoru 12-15'e getirdi. Kalan bölümde Mike James ve Strelnieks ile sayılar üreterek 1:18 kala CSKA Moskova, yine 19-15 ile öne geçti. Ev sahibi ekip, çeyreği de 21-17 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 21-17

İkinci çeyreğe Darrun Hilliard'ın üçlüğüyle başlayan CSKA Moskova, skoru 24-17'ye getirdi. Sonrasında Fenerbahçe, skoru 24-23 yapsa da 4:52 kala CSKA Moskova, Koufos'un sayısıyla skoru 32-24'e getirdi. Ardından Datome'yi devreye sokan Fenerbahçe, 1:01 kala skoru 34-32 yaptı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan CSKA Moskova, Mike James'in üçlüğüyle de ilk yarıyı 39-34 üstün kapattı.

İLK YARI SONUCU: 39-34

Üçüncü çeyreğe Strelnieks ve Mike James ile bulduğu sayılarla iyi giren CSKA Moskova, 8:21 kala 45-34 ile farkı çift hanelere çıkardı. Bobby Dixon ve Derrick Williams ile cevap veren temsilcimiz, 7:45 kala skoru 45-39 yaptı. Strelnieks'i durdurmakta sıkıntı yaşayan Sarı-Lacivertliler, Letonyalı oyuncunun üç sayılık basketiyle 52-40 geri düştü. Strelnieks ile etkinliğini sürdüren Rus ekibi, üçüncü çeyreği 64-49 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 64-49

Son çeyrekte farkı 22 sayıya kadar çıkaran ev sahibi ekip, karşılaşmadan da 88-70'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 88-70

EuroLeague | CSKA Moskova: 88 - Fenerbahçe Beko: 70

Salon: CSKA

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mehdi Difallah (Fransa)

CSKA Moskova: James 31, Vorontsevich, Hilliard 9, Kurbanov 5, Hines 8, Strelnieks 23, Bolomboy, Ukhov, Antonov, Voigtmann, Hackett 6, Koufos 6

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu, Kalinic 6, Sloukas 20, Williams 19, Vesely 4, Ali Muhammed 3, Westermann 2, Datome 6, Tarık Biberovic 6, Lauvergne, Ahmet Düverioğlu 4

1. Periyot: 21-17

Devre: 39-34

3. Periyot: 64-49