Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'in yeni şampiyonu Almanya’da belli olacak. Temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'yı yarı finalde 89-86 yenmeyi başardı. İlk yarıyı 49-37 önde geçen Anadolu Efes ancak son çeyrek çok zorlandı. Temsilcimiz böylece bir diğer yarı final eşleşmesi olan FC Barcelona - AX Armani Exchange Milan maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Anadolu Efes böylece tarihinde ikinci kez Turkish Airlines EuroLeague finaline yükselmiş oldu. Maçın yıldızı 25 sayı atan Micic olurken Sertaç Şanlı 19 sayı, 8 ribaunt ve 3 blok ile önemli katkı verdi. Son anlarda kritik ribauntlar alan serbest atışları kullanan Shane Larkin ise maçı 11 sayı ile tamamladı.





SALON: Lanxess Arena

HAKEMLER: Sasa Pukl, Juan Carlos Garcia, Gytis Vilius

CSKA MOSKOVA: Hackett 17, Hilliard, Kurbanov 2, Shengelia 10, Eric, Voigtmann 6, Clyburn 26, Antonov, Strelnieks 2, Lundberg 15, Ukhov 8

ANADOLU EFES: Micic 25, Beaubois 15, Simon 10, Singleton 1, Sertaç Şanlı 19, Larkin 11, Anderson 2, Dunston, Moerman 6, Doğuş Balbay

1’İNCİ PERİYOT: 15-25

İLK YARI: 37-49

3’ÜNCÜ PERİYOT: 55-71

BEŞ FAUL: 33.01 Lundberg (CSKA Moskova) - 36.55 Micic (Anadolu Efes)









Maçtan dakikalar

CSKA Moskova - Anadou Efes 2-5

Beaubois'ten üçlük! CSKA Moskova - Anadolu Efes 2-8

CSKA Moskova - Anadolu Efes 4-8 (06.29)

Simon'dan üçlük! CSKA Moskova - Anadolu Efes 7-13 (5.24)

Bu kez Micic'ten üçlük! CSKA Moskova - Anadolu Efes 9-16 (4.25)

Beaubois'ten bir üçlük daha! CSKA Moskova - Anadolu Efes 11-19 (3.59)

Beaubois'ten bir üçlük daha! CSKA Moskova - Anadolu Efes 13-23 (2.19)

İLK ÇEYREK SONA ERDİ | CSKA Moskova - Anadolu Efes 15-25

İkinci çeyrek hızlı başladı...CSKA Moskova - Anadolu Efes 18-27

CSKA Moskova - Anadolu Efes 19-29 (7.37)

Larkin'den üçlük! CSKA Moskova - Anadolu Efes 22-34 (6.20)

Bu kez Micic'ten üçlük! CSKA Moskova - Anadolu Efes 24-39 (5.35)

CSKA Moskova - Anadolu Efes 31-41 (3.47)

CSKA Moskova - Anadolu Efes 33-43 (1.41)

İLK YARI SONA ERDİ | CSKA Moskova - Anadolu Efes 37-49

Micic 3.çeyreğe hızlı başladı...CSKA Moskova - Anadolu Efes 37-53

Sertaç Şanlı'dan basket +faul...CSKA Moskova - Anadolu Efes 39-58

CSKA Moskova - Anadolu Efes 43-62 (5.15)

CSKA Moskova - Anadolu Efes 48-68 (3.52)

3.ÇEYREK SONA ERDİ | CSKA Moskova - Anadolu Efes 55-71

Son çeyreğe CSKA hızlı başladı...CSKA Moskova - Anadolu Efes 61-71 (9.02)

CSKA Moskova - Anadolu Efes 67-79 (6.18)

Sertaç'tan smaç! CSKA Moskova - Anadolu Efes 69-81 (5.42)

CSKA Moskova - Anadolu Efes 73-81 (4.49)

Fark 5'e düştü! CSKA Moskova - Anadolu Efes 78-83 (3.17)

Micic 5 faulle kenara geldi!

Fark 3'e düştü! CSKA Moskova - Anadolu Efes 82-85 (2.18)

Fark 3! CSKA Moskova - Anadolu Efes 84-87 (1.44)

Fark 1! CSKA Moskova - Anadolu Efes 86-87 (1.08)

Larkin serbest atışı isabetli! CSKA Moskova - Anadolu Efes 86-89

Maçı Anadolu Efes 3 sayı farkla galip bitirdi ve finale yükselen taraf oldu