(ÖZET) CSKA Moskova - Anadolu Efes maç sonucu: 97-99

Turkish Airlines EuroLeague'de son şampiyon Anadolu Efes, 24. haftada Rusya’nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan ve nefesleri kesen maçın normal süresi 86-86 eşitlikle geçildi. Uzatmalara giden mücadelede Anadolu Efes, sahadan 99-97'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Lacivert-Beyazlı ekip bu sezonki 11. galibiyetine uzanırken, CSKA Moskova 9. kez yenildi.

Detaylar geliyor...

İLK ÇEYREK SONUCU: CSKA Moskova 16-23 Anadolu Efes

İLK YARI SONUCU: CSKA Moskova 41-44 Anadolu Efes

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: CSKA Moskova 64-57 Anadolu Efes

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: CSKA Moskova 86-86 Anadolu Efes

1. UZATMA SONUCU: CSKA Moskova 97-99 Anadolu Efes