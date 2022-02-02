(ÖZET) CSKA Moskova - Anadolu Efes maç sonucu: 97-99
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 24. haftasında CSKA Moskova'ya konuk oldu. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçın normal süresi 86-86 eşitlikle geçilirken karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda Anadolu Efes, sahadan 99-97'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Lacivert-Beyazlı ekip bu sezonki 11. galibiyetine uzanırken, CSKA Moskova 9. kez yenildi.
Turkish Airlines EuroLeague'de son şampiyon Anadolu Efes, 24. haftada Rusya’nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan ve nefesleri kesen maçın normal süresi 86-86 eşitlikle geçildi. Uzatmalara giden mücadelede Anadolu Efes, sahadan 99-97'lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Lacivert-Beyazlı ekip bu sezonki 11. galibiyetine uzanırken, CSKA Moskova 9. kez yenildi.
Detaylar geliyor...
İLK ÇEYREK SONUCU: CSKA Moskova 16-23 Anadolu Efes
İLK YARI SONUCU: CSKA Moskova 41-44 Anadolu Efes
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: CSKA Moskova 64-57 Anadolu Efes
DÖRDÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: CSKA Moskova 86-86 Anadolu Efes
1. UZATMA SONUCU: CSKA Moskova 97-99 Anadolu Efes