ÖZET CSKA Moskova-Anadolu Efes maç sonucu: 100-65

Geride bıraktığımız sezon Türkiye'de şampiyonluğa uzanan ve Euroleague'de de liderken, koronavirüs sebebiyle sezonun tamamlanmasıyla tarih yazmanın kıyısından dönen Anadolu Efes bu sezon tam tersi bir görüntü çiziyor. Lacivert-Beyazlılar için ligde yine işler yolunda gitse de temsilcimiz Avrupa'da tel tel döküldü.

En skorerimiz Micic...

Son olarak Euroleague favorilerinden Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşan Anadolu Efes 100-65'lik ağır bir mağlubiyet aldı. Hiçbir periyotta etkili olamayan Ataman'ın öğrencileri bu sonuçla Avrupa'da 14. maçında 7. yenilgisini yaşadı. CSKA ise aldığı bu galibiyetle maç fazlasıyla Barcelona'nın önünde zirveye yerleşti. Temsilcimizin en skorer ismi 14 sayıyla Micic olurken, Rus ekibinin galibiyetinde 22 sayıyla Clyburn önemli rol oynadı.



