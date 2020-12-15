ÖZET | CSKA Moskova - Anadolu Efes maç sonucu: 100-65

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında bu akşam Rusya ekibi CSKA Moskova'ya konuk olan Anadolu Efes sahadan skorla farklı mağlup ayrıldı. Ruslar bu galibiyetle üst üste 9. maçını da kazanırken, Anadolu Efes ise son iki maçını kaybetmiş oldu.

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