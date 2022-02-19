(ÖZET) Crystal Palace - Chelsea maç sonucu: 0-1

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Crystal Palace sahasında Chelsea'yi konuk etti. Chelsea sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Chelsea'ye galibiyeti 89. dakikada Hakim Ziyech attığı gol ile getirdi.

Bu sonuçla birlikte puanını 50'ye çıkaran Chelsea, ligde 3. sıradaki yerini korurken galibiyet hasreti 6 maça çıkan Crystal Palace, 26 puanda kaldı.



