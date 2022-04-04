(ÖZET) Crystal Palace - Arsenal maç sonucu: 3-0

İngiltere Premier Lig'in 31. hafta mücadelesinde Crystal Palace sahasında Arsenal'i konuk etti. Arsenal'in eski futbolcusu Patrick Vieira'nın çalıştırdığı Crystal Palace sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Crystal Palace, 16. dakikada Mateta'nın golüyle 1-0 öne geçti. 24. dakikada sahneye çıkan Jordan Ayew farkı 2'ye çıkarttı. İlk yarı 2-0'lık skorla geçilirken, 74. dakikada Wilfred Zaha maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal 54 puanda kalırken, Crystal Palace puanını 37'ye çıkardı.



