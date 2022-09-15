(ÖZET) Cluj-Sivasspor maç sonucu: 0-1

Sezona Trabzonspor karşısında Süper Kupa'yı kaybederek giren Sivasspor , sezonun geri kalan bölümünde de aradığını bulamadı. Yiğidolar, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö'ye 3-1 yenilmiş, rövanşında ise 2-0 yenilmişti. Kırmızı-Beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı. İkinci maçında Romanya ekiplerinden CFR Cluj ile kozlarını paylaştı.

Sivasspor'un formaları ve diğer maç malzemeleri Cluj Havalimanı'nda kayboldu. Yiğidolar, Cluj'un deplasman formasına UEFA'dan özel izin alarak arma basarak maça çıktı.

Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanan ve Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yönettiği 90 dakikada kazanan taraf olmayı başardı. 7 eksikle maça çıkan Rıza Çalımbay'ın ekibi, 28. dakikada Max Gradel'in attığı penaltı golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

9 resmi maçta 5 mağlubiyet, 4 yenilgi elde eden Sivasspor, Romanya deplasmanında kötü gidişatına son verdi ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Grupta oynanan diğer maçta Ballkani'yi 3-2 mağlup eden Slavia Prag, averajla haftayı lider kapattı. Temsilcimiz de 4 puanla 2. sırada yer aldı. 1 puanlı Balkani ile Cluj ise 3. ve 4. sırayı paylaştı.

Sivasspor'un formaları kayboldu

Sivasspor Kulübü, takım formalarının Cluj Havalimanı’nda kaybolduğunu duyurdu. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya’ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda, maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız UEFA'dan aldığı izinle alternatif forma ile sahaya çıkacaktır” ifadelerine yer verildi.

Maçtan dakikalar:

8. dakikada Sivasspor’da Musa kaptığı topla ceza sahası yayından vuramadı. Ceza sahasının solunda topu kontrol eden Gradel, meşin yuvarlağa sert vurdu ancak top savunmadan döndü.

25. dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Deac topu arka direğe gönderdi. Yeboah topa kafayı vurdu ancak top direkten döndü. Seken topu Muhar kafasıyla tamamladı. Sivasspor savunmasında Charisis topu çizgiden kafayla çıkardı.

28. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Saba topu penaltı noktasına çevirdi. Angielski topu kontrol etti ancak Burca’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gradel, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.

41. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Angielski sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve Cluj savunmasında Burca’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

56. dakikada Yeboah sağ kanattan ceza sahasına girdi. Uğur’un müdahalesiyle yerde kalan Yeboah penaltı beklerken, hakem devam kararı verdi.

66. dakikada sol kanattan gelişen Cluj atağında ceza sahası sol içinde topla buluşan Paun, yerden pasında Janga’nın vuruşunda top az farkla auta gitti.

70. dakikada Sivasspor’da Uğur’un uzun pasıyla savunma arkasına sarkan N’Jie kalesini terk eden kalecinin üstünden aşırtmak istedi. Ancak Cluj savunmasında Yuri izin vermedi.

81. dakikada sol kanattan paslarla gelen Sivasspor’da Gradel ceza sahası içine derinlemesine oynadı. Angielski yerden uzak köşeye vurdu ve top yandan auta gitti.

Karşılaşma Sivasspor’un 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Stat: Dr. Constantin Radulescu

Hakemler: Allard Lindhout xxx, Mario Diks xxx, Erwin Zeinstra xxx

CFR Cluj: Simone Scuffet xx, Andrei Burca xxx, Cristian Manea xx (Christopher Braun dk. 78 ?), Ciprian Deac xx (Paun dk. 57 x), Claudiu Petrila xx (Mihai Bordeianu dk. 56 x), Emmanuel Yeboah xx, Bismark Adjei-Boateng xx (Sergiu Buş dk. 78 ?), Rangelo Janga xx (Cephas Malele dk. 68 x), Yuri Matias xx, Camora xx, Karlo Muhar xx

Yedekler: Cristian Balgradean, Karlo Brucic, Jean-Claude Billong, Roger, Vito Hammershoj Mistrati, Denis Kolinger, Lovro Cvek

Teknik Direktör: Dan Petrescu

Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Murat Paluli xx, Uğur Çiftçi xx, Aaron Appindangoye xx, Dimitris Goutas xxx, Max Gradel xxx, Dia Saba xx (Mehmet Albayrak dk. 90 ?), Charis Charisis xxx, Karol Angielski xx (Caner Osmanpaşa dk. 84 ?), Fredrik Ulvestad xx, Ahmed Musa xx (Clinton N’jie dk. 57 x)

Yedekler: Baver Kuçkar, Muammer Yıldırım

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Max Gradel (dk. 28 pen.) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Uğur, Ali Şaşal, Ulvestad (Sivasspor), Camora, Burca (CFR Cluj)