ÖZET | Club Brugge - PSG maç sonucu: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda bu akşam gözler, Fransa devi Paris Saint Germain’in Belçika ekibi Club Brugge’e konuk olacağı maçtaydı. Sürpriz bir şekilde efsanesi olduğu Katalan devi Barcelona’dan ayrılıp PSG’ye transfer olan Lionel Messi, Neymar ve Mbappe’yle ilk kez aynı anda sahaya çıktı.

Manchester City ve Leipzig’in de yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda zayıf halka olarak gösterilen Club Brugge ise PSG karşısında oldukça etkili oldu. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Philippe Clement'in ekibi maç boyunca 16 şut çeken PSG 9 şut çekebildi ve sadece 4 kez kaleyi buldu.

Messi'nin şutu direkten döndü

Messi maç boyunca sert ve hareketli Club Brugge defansı karşısında zorlandı ancak bir şutu direkten döndü. İkinci yarı bir önemli fırsattan yararlanamayan Messi'nin bir şutunu da kaleci çıkardı.





Devler Ligi’nde Barcelona formasıyla 17 sezonda 149 kez sahne alan Messi, 150. maçına PSG ile çıktı.





Maçtan dakikalar

GOL! 16.dakikada PSG 1-0 öne geçti. Sol kanattan Mbappe geldi yerden çevirdi gelişine Herrera vurdu ve golü attı

GOL! 28.dakikada Club Brugge, Vanaken ile skoru 1-1 yaptı

DİREKTEN DÖNDÜ! 29.dakikada Messi klas bir vuruş yaptı ama top direkten geri geldi

İlk yarı 1-1 bitti









SARI KART! 72.dakikada Messi yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

Mücadele 1-1 berabere bitti.





Club Brugge-PSG ilk 11'leri...

Club Brugge: Mignolet, Sobol, Balanta, Nsoki, Hendry, Lang, Sowah, Vanaken, Rits, Mata, De Ketelaere

PSG: Keylor Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Ander Herrera, Paredes, Wijnaldum; Messi, Mbappe, Neymar