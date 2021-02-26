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ÖZET | Club Brugge - D. Kiev maç sonucu: 0 - 1

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev deplasmanda Club Brugge'ü 1-0 yenmeyi başardı ve turu geçen taraf oldu. İlk maçta evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan ancak deplasman yenip turu geçen Dinamo Kiev, Ukrayna Ligi'nde de lider konumda yer alıyor

26 Şubat 2021, Cuma 01:03 Son Güncelleme:
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ÖZET | Club Brugge - D. Kiev maç sonucu: 0 - 1

Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Club Brugge'ü 1-0 yendi ve turu geçen taraf oldu. Mücadelenin 83.dakikasında Buyalsky'nin golüyle sahadan galip ayrılan Dinamo Kiev ilk maçta rakibiyle evinde 1-1 berabere kalmıştı

Dinamo Kiev, Ukrayna Ligi'nde de 34 puanla lider konumda yer alıyor.

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