ÖZET | Club Brugge - D. Kiev maç sonucu: 0 - 1
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev deplasmanda Club Brugge'ü 1-0 yenmeyi başardı ve turu geçen taraf oldu. İlk maçta evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan ancak deplasman yenip turu geçen Dinamo Kiev, Ukrayna Ligi'nde de lider konumda yer alıyor
Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Club Brugge'ü 1-0 yendi ve turu geçen taraf oldu. Mücadelenin 83.dakikasında Buyalsky'nin golüyle sahadan galip ayrılan Dinamo Kiev ilk maçta rakibiyle evinde 1-1 berabere kalmıştı
Dinamo Kiev, Ukrayna Ligi'nde de 34 puanla lider konumda yer alıyor.