(ÖZET) Club Brugge-Atletico Madrid maç sonucu: 2-0

Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Club Brugge, İspanyol devi Atletico Madrid'i ağırladı. Zorlu maça 2'de 2 ile çıkan Belçika temsilcisi, güçlü rakibi karşısında da muhteşem çıkışını sürdürdü. 36. dakikada Kamal Sowah ile öne geçen, 62. dakikada Ferran Jutlga ile farkı 2'ye çıkaran kalan dakikalarda üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fire vermeden yoluna devam ederek 9 puana ulaşan Carl Hoefkens yönetimindeki Club Brugge, bu sonucun ardından liderliğini sürdürdü. 76. dakikada Antoine Griezmann'la bir penaltı atışından yararlanamadan Diego Simeone'li Atletico ise 3 puan ve averajla son sırada haftayı kapattı.

Grubun diğer maçında Porto, Leverkusen'i 2-0'la geçti, 3 puanla 2. sırada yer aldı. 3 puanda kalan Alman ekibi ise 3. sırada kendisine yer buldu.







