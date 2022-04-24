(ÖZET) Chelsea-West Ham United maç sonucu: 1-0

İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea sahasında West Ham United'ı konuk etti. Maviler, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada bir türlü aradığı golü bulamadı.

İlk yarıda eşitlik bozulmazken, ikinci devrede de ilk yarıya benzer bir senaryo yaşandı. Chelsea bastırdı ancak ağları sarsamadı. 'Mücadele tam başladığı gibi golsüz sona erdi' denirken, son dakikalar nefes kesti.

86'da West Ham United'lı Craig Dawson kırmızı gördü, penaltı kazanan Chelsea'de Jorhingo beyaz noktanın başına geçti ancak penaltıyı kaçırdı! 90'da sahneye Christian Pulusic çıktı ve Thomas Tuchel'in öğrencileri baştan sona üstün oynadıkları karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Chelsea puanını 65 yaptı ve haftayı 3. sırada tamamlamayı garantiledi, West Ham ise 52 puanda kaldı.