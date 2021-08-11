46. Süper Kupa sahibini buldu. Rakibini Belfast'ta oynanan maçı seri penaltı atışlarıyla Chelsea kazandı.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmada Chelsea'nin golünü 27. dakikada Hakim Ziyech atarken Villarreal'in golü 73. dakikada Moreno'dan geldi. Rakibine seri penaltı atışları sonrasında 6-5'lik üstünlük sağlayan Chelsea kupanın sahibi oldu.









Chelsea'nin 2. kupası

İngiliz ekibi bu sonuçla ikinci kez UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu. Chelsea, daha önce 1999 yılında oynanan finalde Real Madrid'i 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu. İspanyol temsilcisi Villarreal ise ilk yer aldığı UEFA Süper Kupa finalinde zafere ulaşamadı.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Maç başladı

Dakika 6: İlk tehlikeli atak Chelsea'den geldi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Timo Werner'in kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Dakika 9: Chelsea akın aıkn geliyor. Moreno'dan topu kapan Kante'nin ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top yandan az farkla auta gitti.

Dakika 27 GOL: Chelsea, aradığı golü buldu. Maviler, Hakim Ziyech ile Villarreal karşısında 1-0 öne geçti.

Dakika 33: Villarreal beraberlik golüne çok yaklaştı. Ara pası sonrası ceza sahasi içerisinde kaleci Mendy ile karşı karşıya kalan Dia'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.

Dakika 43 SAKATLIK: Chelsea'de golü atan Hakim Ziyech, sakatlanarak oyundan çıktı. Ziyech'in yerine Pulisic, maça dahil oldu.

Dakika 45+3: Villarreal'de Moreno'nun yakın mesafeden vurduğu şutta top üst direkten döndü, İspanyollar bu pozisyonda beraberliği yakalayamazken maçın ilk yarısı da Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı

Dakika 52: Villarreal bir kez daha direğe takıldı. Moreno'nun şutunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına geri döndü.

Dakika 73 GOL: Villarreal, Moreno'nun attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Dakika 90: Maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatmalar oynanacak.

Dakika 91: Uzatma dakikaları başladı.

Dakika 105: Uzatmanın ilk yarısı sona erdi.

Dakika 106: Uzatmaların ikinci yarısı başladı.

Dakika 119. Chelsea Teknik Direktörü Tuchel, kaleci Mendy'nin yerine Kepa'yı oyuna soktu.

Dakika 120: Uzatma dakikaları sona erdi.

Chelsea-Villarreal ilk 11'leri:

Chelsea: Mendy, Chalobah, Rüdiger, Zouma, Alonso, Hudson-Odoi, Kovacic, Kante, Ziyech, Havertz, Werner.

Villarreal: Asenjo, Pau Torres, Albiol, Foyth, Pedraza, Capoue, Trigueros, Alberto Moreno, Dia, Pino, Gerard Moreno.