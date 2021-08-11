ÖZET | Chelsea-Villarreal Süper Kupa finali: 1-1 (penaltılar: 6-5)
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal, Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için kozlarını paylaştı. Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde oynanan ve 120 dakikası 1-1 sona eren maçı İngiliz ekibi penaltılarla kazandı ve kupayı müzesine götürdü. Penaltı atışlarında kaleye geçen Kepa, kurtardığı iki penaltı ile takımına kupayı getirdi.
46. Süper Kupa sahibini buldu. Rakibini Belfast'ta oynanan maçı seri penaltı atışlarıyla Chelsea kazandı.
Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmada Chelsea'nin golünü 27. dakikada Hakim Ziyech atarken Villarreal'in golü 73. dakikada Moreno'dan geldi. Rakibine seri penaltı atışları sonrasında 6-5'lik üstünlük sağlayan Chelsea kupanın sahibi oldu.
Chelsea'nin 2. kupası
İngiliz ekibi bu sonuçla ikinci kez UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu. Chelsea, daha önce 1999 yılında oynanan finalde Real Madrid'i 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu. İspanyol temsilcisi Villarreal ise ilk yer aldığı UEFA Süper Kupa finalinde zafere ulaşamadı.
Maçtan dakikalar
Dakika 1: Maç başladı
Dakika 6: İlk tehlikeli atak Chelsea'den geldi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Timo Werner'in kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
Dakika 9: Chelsea akın aıkn geliyor. Moreno'dan topu kapan Kante'nin ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top yandan az farkla auta gitti.
Dakika 27 GOL: Chelsea, aradığı golü buldu. Maviler, Hakim Ziyech ile Villarreal karşısında 1-0 öne geçti.
Dakika 33: Villarreal beraberlik golüne çok yaklaştı. Ara pası sonrası ceza sahasi içerisinde kaleci Mendy ile karşı karşıya kalan Dia'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.
Dakika 43 SAKATLIK: Chelsea'de golü atan Hakim Ziyech, sakatlanarak oyundan çıktı. Ziyech'in yerine Pulisic, maça dahil oldu.
Dakika 45+3: Villarreal'de Moreno'nun yakın mesafeden vurduğu şutta top üst direkten döndü, İspanyollar bu pozisyonda beraberliği yakalayamazken maçın ilk yarısı da Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı
Dakika 52: Villarreal bir kez daha direğe takıldı. Moreno'nun şutunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına geri döndü.
Dakika 73 GOL: Villarreal, Moreno'nun attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Dakika 90: Maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatmalar oynanacak.
Dakika 91: Uzatma dakikaları başladı.
Dakika 105: Uzatmanın ilk yarısı sona erdi.
Dakika 106: Uzatmaların ikinci yarısı başladı.
Dakika 119. Chelsea Teknik Direktörü Tuchel, kaleci Mendy'nin yerine Kepa'yı oyuna soktu.
Dakika 120: Uzatma dakikaları sona erdi.
Chelsea-Villarreal ilk 11'leri:
Chelsea: Mendy, Chalobah, Rüdiger, Zouma, Alonso, Hudson-Odoi, Kovacic, Kante, Ziyech, Havertz, Werner.
Villarreal: Asenjo, Pau Torres, Albiol, Foyth, Pedraza, Capoue, Trigueros, Alberto Moreno, Dia, Pino, Gerard Moreno.