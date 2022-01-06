(ÖZET) Chelsea-Tottenham maç sonucu: 2-0

İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Chelsea, sahasında Tottenham'ı konuk etti. Sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrılan Chelsea, ikinci maç öncesi avantajı kaptı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Chelsea, 5. dakikada Kai Havertz ile öne geçti. Maçın 34. dakikasında Ben Davies'in kendi kalesine attığı gol ile Chelsea farkı 2'ye yükseltti. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Chelsea sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Yarı Final mücadelesinin 2. maçı, 12 Ocak tarihinde Tottenham'ın sahasında oyanancak.

Lukaku kadroya geri döndü

Thomas Tuchel ile yaşadığı sorun sonrası Premier Lig'de Liverpool karşısında kadro dışı bırakılan ve ardından teknik direktörden özür dileyen Romelu Lukaku, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.







