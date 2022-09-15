(ÖZET) Chelsea-Salzburg maç sonucu: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun ilk haftasında Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'e 1-0 kaybeden ve art arda alınan kötü sonuçlar sonrasında Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Chelsea yeni hocası Graham Potter ile ilk maçına yine Devler Ligi'nde çıktı.

İlk maçta Milan ile 1-1 berabere kalan Salzburg'la kozlarını paylaşan Maviler, Avusturya temsilcisine diş geçiremedi. İlk devresinden gol sesi çıkmayan mücadelenin ikinci 45 dakikası adeta golle başladı.

48'de Raheem Sterling eşitliği bozdu. Mücadelenin büyük bir bölümünde İngiliz ekibinin baskısı varken, Salzburg yakaladığı kısıtlı pozisyondan bir gol çıkarmasını bildi. 75'te Noah Okafor maça dengeyi getirdi.

Bu dakikanın ardından Chelsea galibiyet için baskılarını artırsa da ataklar sonuç vermedi ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Chelsea puanla tanıştı, Salzburg da 2 puana yükseldi.







