ÖZET | Chelsea - Norwich City maç sonucu: 7-0

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de Norwich City'yi konuk etti. Chelsea, ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı mücadeleden 7-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Chelsea'de Mason Mount, 8. dakikada takımını öne geçirirken 85'te penaltıdan attığı ve 90+1'de farkı 7'ye çıkardığı golleriyle hat-trick yaparken bir de asist yaptı. Chelsea'nin diğer golleri 18. dakikada Callum Hodson-Odoi, 42. dakikada Reece James, 57. dakikada Ben Chilwell ve 62. dakikada kendi kalesine Maximilian Aarons'tan geldi. Norwich City forması giyen milli yıldızlarımızdan Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla 9 maç sonunda 22 puana ulaşan Chelsea, zirvedeki yerini koruyarak haftayı lider kapatmayı garanti altına aldı. Henüz galibiyetle tanışamamasına rağmen Chelsea maçı öncesi son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Norwich City ise 2 puanda kaldı.