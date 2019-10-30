(ÖZET) Chelsea - Manchester United maç sonucu: 1-2

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Chelsea ile Manchester United, Stamford Bridge'de kozlarını paylaştı. Üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle ligde zirvenin uzağında kalan Manchester United, kupada yoluna devam etti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

25. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Marcus Rashford, gol perdesini açan isim oldu. İlk devre United'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, ev sahibi Chelsea, 61'de Michy Batshuayi ile eşitliği yakaladı.

Golün ardından hakimiyeti eline alan Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, 73'de Marcus Rashford yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan Rashford'ın golleriyle 2-1 ayrılan Kırmızı Şeytanlar, adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.