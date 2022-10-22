(ÖZET) Chelsea - Manchester United maç sonucu: 1-1

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea, sahasında Manchester United'ı konuk etti. Karşılaşma son bölümde gelen gollerle 1-1 sona erdi.
Chelsea, 87. dakikada Jorginho'nun penaltı golüyle öne geçerken Manchester United, 90+4. dakikada Luke Shaw'un ortasına kafa vuruşunu yapan Casemiro ile skoru 1-1 yaptı.
İç sahadaki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Chelsea, 11. maçı sonunda 21 puana ulaşırken Manchester United ise 11 maç sonunda 20 puana ulaşmış oldu. Manchester United, 6-3'lük City mağlubiyeti sonrasında oynadığı son 4 maçta yenilgi almadı.
Manchester United'da hafta arasında büyük gündem yaratan gelişmeler sonrası Cristiano Ronaldo'nun maç kadrosunda olmayacağı belirtilmişti.
Varane sakatlandı
Manchester United'da Raphael Varane, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Fransız stoper, 60. dakikada yerini Victor Lindelöf'e bıraktı.