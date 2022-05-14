(ÖZET) Chelsea - Liverpool maç sonucu: 5-6 (Penaltılarla)

İngiltere FA Cup'ta final heyecanı yaşandı. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea ile karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü golsüz eşitlikle geçilirken penaltı atışları sonucunda Liverpool, Chelsea'yi 6-5 yenerek kupaya uzanan taraf oldu. Seri penaltı atışlarında Liverpool'dan yalnızca Sadio Mane, fileleri bulamazken, Chelsea'den Cesar Azpilicueta ve Masoun Mount penaltılardan yararlanamadı.

16 yıl sonra

Liverpool bu sonuçla birlikte 16 yıllık aranın ardından tekrardan FA Cup'ı kazanmıştı oldu. Kırmızılar, daha önce 2005-06 sezonunda finalde West Ham United'i penaltı atışları sonunda mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Salah oyuna devam edemedi

Mücadelede kıyasıya mücadele yaşanırken Liverpool sakatlık şoku yaşadı. Maçın 33. dakikasında Mısırlı yıldız Mohamed Salah, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edmeezken, yerini Diogo Jota'ya bıraktı.



