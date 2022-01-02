(ÖZET) Chelsea-Liverpool maç sonucu: 2-2

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea sahasında Liverpool'u konuk etti. Büyük heyecana sahne olan dev karşılaşma 2-2'lik eşitlik ile sona erdi. Chelsea, 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönmeyi başardı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip Liverpool 9. dakikada Sadio Mane ile 1-0 öne geçti. 26. dakikada Mohamed Salah farkı 2'ye çıkaran golü ağlara gönderdi. ilk yarının sonlarına doğru 42. dakikada Kovacic ile farkı 1'e indiren Chelsea, 45+1. dakikada Pulisic ile maça dengeyi getirdi. İlk yarı 2-2'lik eşitlik ile sona ererken, mücadelenin 2. yarısında gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan birer puan ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 43 yaparken lider Manchester City'nin 10 puan gerisine düşmüş oldu. Üst üste 3. kez puan kaybı yaşayan Liverpool ise puanını 42 yaparak 3. sırada kaldı.

Koronavirüs Liverpool'u etkiledi

Covid-19 testi pozitif çıkan Jürgen Klopp bugünkü maçta takımının başında yer alamazken, İngiliz kulüpten maç öncesi yapılan açıklamada Alisson Becker, Joel Matip ve Roberto Firmino'nun da Covid-19 testlerinin pozitif olma şüphesiyle kadroda yer almadıkları duyurulmuştu.



