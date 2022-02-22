(ÖZET) Chelsea - Lille maç sonucu: 2-0

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı, bu gece oynanan maçlarla devam etti. Gecenin en dikkat çeken kapışmasında Son şampiyon Chelsea, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ı kadrosunda bulunduran 'Bizim Çocuklar'ın takımı Lille'i sahasında ağırladı. Sahadan 2-0'lık üstünlük galip ayrılan Chelsea, tur için avantajı kaptı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Kai Havertz ve 63. dakikada Christian Pulisic kaydetti.

Lille forması giyen Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz ise oyuna 65. dakikada dahil oldu.

Maçtan dakikalar

⏱ 4'| Sağ kanattan gelişen Chelsea atağında Hakim Ziyech'in pasında dip çizgide topla buşuşan Azpilicueta ortasını yaptı. Kai Havertz'in gelişine vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Chelsea hızlı başladı

GOL | Chelsea 8. dakikada Kai Havetz'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanıla kornerde kale alanına doğru hareketlenen Havertz kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

⏱ 12'| Lille'in kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde karambol yaşandı. Lille'in üst üste şutlarına Chelsea savunması geçit vermedi.

⏱ 18'| Hakim Ziyech'in pasında Kante ortasını yaptı. Marcos Alonso'nun gelişine vuruşunda kaleci Jardim topu kontrol etmeyi başardı.

⏱ 26'| Rudiger'in uzun pasında Topla buluşan Ziyech, ceza sahasına doğru hareketlendi. Ziyech'in ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.

⏱ 36'| Bamba'nın sol kanattan yaptığı ortada top ceza sahası dışına doğru açıldı. Topla buluşan Andre şutunu gönderdi. Kaleci Mendy topu kontrol etmeyi başardı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

⏱ 54'| Sağ kanattan dip çizgiye inen Kante, topu içeriye çevirdi. Zeki Çelik'in müdahalesi sonrası, topla buluşan Marcos Alonso şutunu gönderdi. Zeki Çelik yeniden direk önünde topa müdahale ederek pozisyonu uzaklaştırdı.

⏱ 59'| Ani gelişen Chelsea atağında ceza sahasına sokulan Havertz, kaleyi denedi. Top üstten auta çıktı.

GOL | Chelsea, Pulisic'in 63. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı. Topu kapıp takımını hızlı atağa çıkaran Kante, savunma arkasına sarkan Pulisic'e pasını aktardı. Pulisic de kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

⏱ 73'| Marcos Alonso'nun kullandığı köşe vuruşunda Lille savunması topu uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Sanches takımını hızlı atağa çıkarmak istedi araya giren Pulisic pozisyona engel oldu.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Chelsea sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Chelsea - Lille 11'ler:

Chelsea: Mendy, Thiago Silva, Rüdiger, Christensen; Azpilicueta, Kovacic, Kante, Marcos Alonso, Ziyech, Havertz, Pulisic.

Lille: Jardim, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Djalo, Renato Sanches, Andre, Xeka, Onana, Bamba, David.