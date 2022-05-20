(ÖZET) Chelsea-Leicester City maç sonucu: 1-1

İngiltere Premier Ligi'nin 37. haftasında Chelsea sahasında Leicester City'i konuk etti.

Şampiyonlar Ligi vizesini garantileyen Maviler adeta maça 1-0 mağlup başladı. Henüz 6. dakikada James Maddison attığı golle Leicester'ı 1-0 öne geçirdi. 34'te ise Marcos Alonso sahneye çıkarak Chelsea'ye beraberliği getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı eşitlikle geçilirken, ikinci devrede adeta Chelsea bombardımanı yaşandı. Thomas Tuchel'in öğrencileri, Stamford Bridge'de rakip kaleye tam 20 şut çekti ancak bir türlü dengeyi bozamadı. Leicester'ın 20 şuta sadece 2 şutla karşılık verdiği mücadele 1-1 sonuçlandı.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü bu karşılaşmada yedek oturdu.

Bu sonuçla Chelsea puanını 71'e yükseltirken, konuk ekip de puanını 49 yaptı.