(ÖZET) Chelsea-Leeds United maç sonucu: 3-2

Chelsea, Premier Lig'in 16. haftasında Leeds United'ı konuk etti. Stamford Bridge'te oynanan 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu. Sahadan 3-2 galip ayrılan ve 3. sırada yer alan Londra ekibi, 36 puana yükseldi ve lider Manchester City ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu.

Thomas Tuchel'in ekibine 3 puanı; 42'de Mason Mount, 58 ve 90+4'te kazanılan penaltılarda hata yapmayan Jorginho getirdi.

Marcelo Bielsa'nın ekibine; 28'de Raphinha (Penaltı) ve 83'te Joe Gelhardt'nın attığı goller puan için yeterli olmadı. Leeds, 16 puanla 15. sırada kaldı.