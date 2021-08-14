ÖZET | Chelsea-Crystal Palace maç sonucu: 3-0

İngiltere Premier Lig'in ilk haftası Londra derbisine sahne oldu. Chelsea, konuk ettiği Crystal Palace'ı farklı geçti.

Maviler'e galibiyeti getiren goller, 27. dakikada Marcos Alonso, 40. dakikada Christian Pulisic ve 58. dakikada Trevoh Chalobah'tan geldi. Ev sahibi ekip bu sonuçla yeni sezona 3 puanla başlamış oldu.

İkinci haftada rakip Arsenal

Chelsea, ligin 2. haftasında bir başka Londra derbisi olan Arsenal'e karşı bu kez deplasmanda galibiyet arıyacak. Crystal Palace ise ligin yeni takımı Brentford'u konuk edecek.