(ÖZET) Chelsea-Arsenal maç sonucu: 0-4

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Chelsea ve Arsenal hazırlık turnuvası olan Florida Kupası finalinde kapıştı.

ABD'nin ev sahipliği yaptığı finalde İngilizler kozlarını paylaşırken, gülen taraf 4-0'lık skorla Arsenal oldu.





Mücadeleye hızlı başlayan ekip Topçular oldu. 15'te Manchester City'den yeni transfer edilen Gabriel Jesus sahneye çıktı, 36'da Martin Ödegaard farkı ikiye çıkarttı. 66'da Bukayo Saka, Arsenal'i iyice rahatlatan golü atarken, uzatma anlarında da Albert Sambi Lokonga maçın skorunu belirledi: 0-4.

Gece ABD'de oynanan iki dev hazırlık maçındaki sonuçlar da şu şekilde:

Real Madrid-Barcelona: 0-1

Bayern Münih-Manchester City: 0-1



