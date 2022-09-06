(ÖZET) Celtic-Real Madrid maç sonucu: 0-3

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi bugün başladı. Son şampiyon Real Madrid, F Grubu'nda İskoç devi Celtic'e konuk oldu. Los Galacticos adeta bıraktığı yerden devam etti, Yeşil-Beyazlılar'ı 3-0'la geçti.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci devresinde açılan Eflatun-Beyazlılar'da perdeyi 56'da genç yıldız Vinicius Junior açtı. 60'da Luka Modric sahneye çıktı ve 77'de Eden Hazard mücadelenin skorunu belirledi. Son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve performans düşüklüğüyle eleştiri oklarının hedefinde olan Hazard böylece 2020 yılından bu yana ilk kez Devler Ligi'nde gol sevinci yaşadı. Öte yandan İspanyol devinin yıldızı Karim Benzema da sakatlığı nedeniyle 30. dakikada oyundan çıktı. Hazard, Fransız forvetin yerine oyuna dahil olmuştu.

Bu sonuçla Madrid gruplara 3 puanla başladı. Grubun diğer karşılaşmasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Alman temsilcisi Leipzig'i sürpriz bir şekilde 4-1 devirdi.