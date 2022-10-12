(ÖZET) Celtic-RB Leipzig maç sonucu: 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. haftasında Celtic ile RB Leipzig, Celtic Park'ta karşı karşıya geldi, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği 90 dakikada gülen taraf konuk takım oldu. 75. dakikada Timo Werner ve 84. dakikada Emil Forsberg'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan Leipzig, 6 puana ulaştı. Gruptan çıkma yolunda kritik bir virajı 3 puanla dönerek 2. sıraya yerleşen Marco Rose'un öğrencileri, 5. haftada Real Madrid'e konuk olacak.

3. mağlubiyetini alan Ange Postecoglou yönetimindeki İskoç devi ise 1 puana son sırada kaldı. Celtic, 5. hafta 5 puanla 3. basamakta bulunan Shakhtar'ı konuk edecek ve Ukrayna temsilcisi karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Öte yandan grupta oynanan diğer maçta Shakhtar'la deplasmanda 1-1 berabere kalan lider Real Madrid, 10 puana ulaştı ve son 16 turuna kalmayı garantiledi.