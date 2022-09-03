(ÖZET) Celtic - Rangers maç sonucu: 4-0

İskoçya Premiership'in 6. haftasında Old Firm heyecanı yaşandı. Avrupa futbolunun en büyük rekabetleri arasında yer alan mücadelede Celtic sahasında Rangers'ı konuk etti. Rakibini 4-0'lık skorla mağlup eden Celtic, 3 puanın sahibi oldu.

Celtic Park'ta oynanan maça taraftarının da desteğiyle hızlı başlayan Celtic, 8. dakikada Abada ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 32. dakikada Filipe ve 40. dakikada yeniden Abada'nın golüyle devreye 3-0 önde girdi. 78. dakikada sahneye çıkan Turnbull ise maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi.

Rangers forması giyen Milli sol bek Rıdvan Yılmaz, karşılaşmada forma şansı bulamadı ve maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Yenilgisiz lider

Bu sonuçla birlikte üst üste 6. galibiyetine uzanan Celtic, puanını 18'e yükseltti ve zirvedeki yerini pekiştirdi. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Rangers ise 13 puanda kaldı.







