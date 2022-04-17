(ÖZET) Celtic - Rangers maç sonucu: 1-2

İskoçya Kupası Yarı Final mücadelesinde Old Firm derbisi heyecanı yaşandı. Celtic ile Rangers'ın karşı karşıya geldiği mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitlikle geçilirken, uzatmalarda Rangers sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrılarak finale yükselen taraf oldu.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçen maçın 64. dakikasında Celtic, Greg Taylor'ın golüyle 1-0 öne geçti. 78. dakikada Scott Arfield skoru dengeye götüren golü ağlara gönderdi. maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Uzatmaların 115. dakikasında Starfelt'in kendi kalesine attığı gol ile Rangers mücadeleyi kazanmayı başardı.

İskoçya Kupası Finali'nde Rangers, Hearts ile karşı karşıya gelecek.

Tribünlerden muhteşem görüntüler

Dünyanın en büyük rekabetlerinden biri sayılan Old Firm derbisinde tribünlerde de büyük bir coşku vardı.



