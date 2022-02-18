İskoç devi Celtic'e evinde büyük şok... Tarihinde tam 51 kez İskoçya'da şampiyonluk yaşayan, Rangers'la beraber ülkenin en köklü kulübü olan Yeşil-Beyazlılar alışkın olduğu Avrupa arenasında beklemediği bir yenilgi aldı.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i sahasında konuk eden Celtic maça kötü başladı. Norveçliler; Runar Espejord'un henüz 6. dakikada attığı golle adeta maça 1-0 önde başladı. Geriye düşen Celtic taraftarının da desteğiyle oyunu adeta rakip yarı sahaya yıktı fakat ilk yarıda skor değişmedi.

İkinci devrede de Bodo/Glimt golü erken buldu. 55'te Amahl Pellegrino sahneye çıktı ve Celtic Park'ta skoru 2-0'a getirdi. Yeşil-Beyazlılar aradığı golü 79'da Daizen Maeda ile bulup, beraberlik için umutlanırken, Sarı-Siyahlılar'ın genç yıldızı Hugo Vetlesen 81'de son sözü söyledi: 1-3.

Bu sonuçla Norveç temsilcisi Bodo/Glimt güçlü rakibi karşısında deplasmanda aldığı 2 farklı galibiyetle gelecek hafta perşembe günü oynanacak rövanş öncesinde avantajı kaptı.







