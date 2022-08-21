(ÖZET) Celta Vigo - Real Madrid maç sonucu: 1-4

İspanya La Liga'nın 2. hafta mücadelesinde Real Madrid, Celta Vigo'ya konuk oldu. Eflatun-Beyazlı ekip rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve bu sezon 2. galibiyetine uzandı.

Maça etkli başlayan Real Madrid 14. dakikada Karim Benzema'nın penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Celta Vigo ise 23. dakikada penaltıdan Iago Aspas ile skora dengeyi getirdi. İlk yarının sonlarına doğru sahneye çıkan Luka Modrid 42. dakikada fileleri havalandırarak takımının devreye 2-1 önde girmesini sağladı. İkinci yarıda da gollerine devam eden Real Madrid, 56. dakikada Vinicius Jr. ve 66. dakikada Valverde ile skoru 4-1'e getirdi. Eflatun-Beyazlılar maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte 2. galibiyetine uzanan Real Madrid puanını 6'ya yükseltti. Henüz maç kazanamayan Celta Vigo ise 1 puanda kaldı.



