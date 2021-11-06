(ÖZET) Celta Vigo - Barcelona maç sonucu: 3-3

Son dönemde istediği sonuçları alamayan Barcelona'da işler yolunda gitmiyor. La Liga'nın 13. haftasında Celta Vigo'ya konuk olan Katalan ekibi 3-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlik ile ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Katalan ekibi 5. dakikada Ansu Fati ile 1-0 öne geçti. 18. dakikada Busquets ile farkı 2'ye çıkaran Barcelona, maçın 34. dakikasında ise Depay'ın kaydettiği gol ile devreye 3-0 önde girdi. Mücadelenin 2. yarısında ise bambaşka bir hikaye vardı. Ansu Fati'nin sakatlanıp oyundan çıkması ile Barça için maç tam tersine döndü. Ev sahibi ekip Celta Vigo, Iago Aspas'ın 52. dakikadaki golüyle farkı 2'ye indirdi. 74. dakikada Nolito'nun golüyle farkı 1'e indiren ve daha da umutlanan Celta Vigo, 90+6. dakikada tekrardan Aspas'ın fileleri havalandırması ile muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

Barcelona bu beraberlikle puanını 17'ye yükseltirken Celta Vigo ise 12 puana yükseldi.



