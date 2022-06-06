(ÖZET) Çekya - İspanya maç sonucu: 2-2

UEFA Uluslar A Ligi 2.Grup'ta Çekya Sinobo Stadyumu'nda İspanya'yı konuk etti. Mücadelede kazanan çıkmadı ve ekipler sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldılar.

Ev sahibi Çekya'nın golleri 4. dakikada Pesek ve 66. dakikada Kuchta'dan gelirken, İspanya'nın gollerini 45+3'te Gavi, 90'da Inigo Martinez kaydetti. Maçın en özel anlarından biri de İspanyolların genç yeteneği Gavi'nin ilk yarının sonunda bulduğu gol oldu. Gavi 17 yıl 304 gün ile İspanya tarihinin en genç golcüsü oldu.

Alınan bu sonuçla Çekya gruptaki puanını 4'e çıkarttı. İspanya ise ilk maçta da Portekiz'le berabere kaldığı için 2 puanla yoluna devam etti.



