ÖZET | Cebelitarık - Hollanda maç sonucu: 0-7

2022 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Takım ile aynı grupta yer alan Hollanda, Cebelitarık karşısında farklı kazandı. Deplasmanda zayıf rakibini 7-0 yenen Hollanda böylece puanını 6 yaptı. Galaatsarayl Ryan Babel maçın 81.dakikasında oyuna girdi

Hollanda adına golleri 41.dakikada Berghuis, 55.dakikada Luuk de Jong, 61. ve 88.dakikalarda Memphis Depay, 62.dakikada Wijnaldum, 65.dakika Malen ve 85.dakikada Van de Beek kaydetti







