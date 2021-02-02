(ÖZET) Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maç sonucu: 1-1

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Çaykur Rizespor'da teknik direktör Sumudica, yeni takımın başında ilk kez çıktığı Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Rumen teknik adamın yerine sahada takımın başında Yardımcı Antrenör Gabriel Margarit çıktı. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadelenin son dakikalarında atılan goller skoru belirledi. Karadeniz ekibinin 85'te Doğan Erdoğan ile bulduğu gole Kasımpaşa, 90+1'de Isaac Thelin cevap verdi mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Çaykur Rizespor 26 puanla 13. sırada yer aldı. Kayserispor mağlubiyetinin ardından Rize deplasmanından 1 puanla ayrılan Kasımpaşa ise 26 puanla 12. basamakta kaldı.