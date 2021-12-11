ÖZET | Çaykur Rizespor - Göztepe maç sonucu: 3-1

Süper Lig 'in 16. haftasında Çaykur Rizespor , sahasında Göztepe 'yi konuk etti. Çaykur Rizespor, rakibini 3-1 mağlup ederek son haftalarda iç sahada elde ettiği başarılı grafiği sürdürdü.

Çaykur Rizespor'un gollerini 40. dakikada kafa vuruşuyla ve 78. dakikada penaltıdan Joel Pohjanpalo ile 90+3. dakikada Erik SAbo attı. Göztepe'nin tek golü 61. dakikada Atınç Nukan'dan geldi. Göztepe'de kaptan Halil Akbunar, 68. dakikada Fabricio'ya yaptığı müdahale ile direkt kırmızı kart gördü.

PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Ligdeki iç saha galibiyet serisini 4 maça çıkaran Çaykur Rizespor, 16 maç sonunda 13 puana ulaştı. Göztepe'nin 3 maçlık yenilmezlik serisi bu sonuçla biterken İzmir ekibi 16 maç sonunda 14 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Rizespor'da Tyler Boyd'un ceza sahası dışı sol çaprazdan şutu az farkla dışarı gitti.

39. dakikada topu kendi yarı sahasından Göztepe kalesine kadar taşıyan Fabricio, iletmek istediği pası savunmadan dönünce tekrar topu kazanıp kaleci ile karşı karşıya kaldı. Fabricio'nun karşı karşıya yaptığı vuruşu Göztepe kalecisi İrfan Can, kurtarmayı başardı ve top kornere gitti.

GOL | 40. dakikada Çaykur Rizespor'un üst üste kullandığı üçüncü kornerde Fernando Boldrin'in ortasına altı pasta kafa vuruşunu yapan Pohjanpalo, takımını öne geçirdi: 1-0.

Çaykur Rizespor, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

GOL | 61. dakikada ilk yarıda Çaykur Rizespor'un korneri kullanarak golü bulduğu noktadan Göztepe'nin kullandığı kornerde Soner'in ortasında altı pasta Atınç'ın kafa vuruşu Holmen'e çarparak ağlara gitti: 1-1.

KIRMIZI KART | 68. dakikada Göztepe'de Halil Akbunar, ayağından açılan top sonrası Fabricio'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.

PENALTI | 77. dakikada Çaykur Rizespor'da sol kanattan ceza sahası içine giren Umar Aminu, Murat Paluli'nin müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 78. dakikada penaltıda Pohjanpalo'nun vuruşu İrfan Can'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti ve Rizespor, bir kez daha öne geçti: 2-1.

85. dakikada hızlı çıkan Çaykur Rizespor'da Pohjanpalo'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahası içine giren Bolasie'nin vuruşu dışarı gitti.

90+2. dakikada Göztepe'de Tijanic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu kaleci Gökhan Akkan çıkardı.

GOL | 90+3. dakikada Göztepe atağı sonrasında gerçekleşen kontratakta Bryan Dabo'nun pasında kaleci İrfan Can ile karşı karşıya vuruşunu yapan Erik Sabo, farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

-

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Murat Ergin Gözütok, Ata Yıldırım

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Holmen, Selim, Dokovic, Boyd (Dk. 71 Bolasie), Boldrin (Dk.88 Dabo), Pohjanpalo (Dk. 87 Deniz), Baiano (Dk. 77 Sabo), Umar, Gökhan Gönül, Cemali

GÖZTEPE: İrfan Can, Kahraman (Dk. 82 Burekovic), Halil, Soner, Rodrigues (Dk.46 Tijanic), Arslanagic, Jahovic (Dk. 82 Ndiaye), Atakan Rıdvan (Dk. 90+1 Baku), Yalçın (Dk. 82 Beykan), Nukan, Murat

GOLLER: Dk.40-Dk.78 (pen.) Pohjanpalo, Dk.90+2 Sabo (Çaykur Rizespor) - Dk.61 Nukan (Göztepe)

SARI KART: Selim, Bolasie (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Dk.68 Halil (Göztepe)