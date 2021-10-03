(ÖZET) Çaykur Rizespor - Galatasaray maç sonucu: 2-3

Süper Lig 'in 8. haftasında Galatasaray , Çaykur Rizespor 'la kozlarını paylaştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya deplasmanından beraberlikle dönen Cim Bom tam 5 golün atıldığı, 1 penaltının kaçtığı ve 1 kırmızı kartın çıktığı maçta Karadeniz ekibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Aslan'ın gollerini Mostafa Mohammed (2) ve Olimpiu Morutan atarken, Rizespor'un iki sayısını da Joel Pohjanpalo kaydetti. Bu sonuçla Aslan 13 puana yükselirken, Rizespor 8. hafta sonunda 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Kritik mücadele başladı.

GOL

5' Feghouli ortaladı, Holmen topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Ceza alanında topla buluşan Mostafa Mohamed sert vuruşuyla kaleci Gökhan Akkan'ı mağlup etmeyi başardı: 0-1.

11' Galatasaray penaltı bekledi. Cicaldau'nun şutu ceza alanında rakipten dönünce Sarı-Kırmızılılar penaltı itirazında bulundu ancak maçın hakemi Ali Palabıyık 'devam' dedi.

GOL

17' Berkan Kutlu'nun kaptırdığı topta Umar Aminu sol kanattan bindirmeyi yapan Sabo'yu gördü. Sabo içeri çevirdi, altıpas üzerinden Joel Pohjanpalo hata yapmadı ve skor 1-1.

GOL

25' Rizespor atağında Selim vurdu, rakipten dönen topu Pohjanpalo tamamladı ve Karadeniz ekibini 2-1 öne geçirdi.

27' Feghouli sağ kanatta müsait pozisyonda vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

SARI

31' Alpaslan Öztürk, Pohjanpalo'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

SARI

37' Rizesporlu Sabo, Cicaldau'ya kayarak yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

SARI

40' Fernando Muslera itirazları sonrasında sarı kart gördü.

SARI

42' Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık, Selim Ay'a yaptığı müdahale nedeniyle Mostafa Mohamed'e sarı kart gösterdi..

45' İlk yarının sonuna +5 ekleniyor.

45+4' Alpaslan Öztürk çok uzaklardan şansını denedi ancak Gökhan başarılı.

45+5' Galatasaray serbest vuruş organizasyonunda Van Aanholt'u sol kanatta boşa çıkardı. Cicaldau'nun pasında topla buluşan Hollandalı oyuncu arka direkteki Feghouli'yi gördü. Cezayirli oyuncu zor pozisyonda iyi vursa da Gökhan Akkan golü önledi.

..Ve ilk yarı sona erdi.

Fatih Terim, 2. yarıya 2 değişiklikle başladı. Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un yerine Ömer Bayram, Taylan Antalyalı'nın yerine Halil Dervişoğlu oyunda.

47' Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortaya koşu yapan Mostafa Mohamed, ön direkte vuruşunu yaptı, top direğin yanından auta çıktı.

53' Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından attığı şutu kaleci Gökhan, güçlükle çeldi.

55' Pohjanpalo'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Muslera, topu son anda kornere gönderdi.

SARI

58' Selim, Halil'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

60' Feghouli aradan Halil'e gönderdi. Genç oyuncu ceza alanı içinde Selim Ay'ı şık bir çalımla ekarte etti ancak müsait pozisyonda topu yandan dışarıya attı.

62' Çaykur Rizespor'da 3 değişiklik birden... Sakatlanan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Tarık Çetin oyuna girerken, taktiksel olarak da Sabo ve Aminu dışarda, Bolasie ile Phiri oyunda.

SARI

65' Ömer Bayram topa elle dokunduğu için sarı kartla cezalandırıldı.

SARI

67' 5 dakika önce oyuna giren Bolasie, Feghouli'ye arkadan yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

70' Mostafa Mohamed'in kaleyi cepheden gören noktadan vuruşu, savunmaya çarpıp kornere gitti.

72' Galatasaray'da Feghouli çıkıyor, Kerem giriyor.

GOL

74' Kerem Aktürkoğlu ceza yayı üzerinden, sol kanattaki Ömer'i gördü. Ömer tek topla altıpas üzerindeki Mohamed'e topu gönderdi, Mısırlı da skora eşitliği getirdi.

79' Sol çaprazdan kale sahasına çevrilen topa Pohjanpalo dokundu, savunma meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

85' Rizespor'da Cemali Sertel çıkıyor, Alberk Koç oyunda.

PENALTI VE KIRMIZI

86' Muslera'nın pasında kendi ceza alanında topla buluşan Berkan Kutlu'ya pres yapan Phiri topu kaptı. Ancak Berkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi ve Berkan'ı kırmızı kartla oyundan attı.

PENALTI KAÇTI

87' Topun başına geçen Boldrin penaltıyı yandan auta attı. Rizesporlular yıkıldı.

90' Maçın sonuna +8 ekleniyor.

90+4' Orta alandan kullanılan serbest vuruşta Ömer ortaladı, iyi yükselen Nelsson kafayı vurdu ancak top dışarda.

SARI

90+5' Rizespor'da kaleci Tarık Çetin zaman geçirmeye yönelik hareketi nedeniyle sarı kart gördü.

90+6' Penaltıyı kaçıran Boldrin oyundan alındı, Deniz Hümmet oyunda.

90+7' Pohjanpalo ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı top yan ağlarda.

GOL

90+10' Galatasaray kontra atağında Kerem, Diagne'yi gördü. Diagne iki rakibinden sıyrıldı ve ceza sahası içindeki Morutan'a topu gönderdi. Rumen oyuncu boş kaleye tamamladı, Aslan'ı 3-2 öne geçirdi.

..Ve maç sona erdi.