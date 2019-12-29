Süper Lig'de ilk devrenin kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-Lacivertliler, Deniz Türüç ve Jailson'un ceza sahası dışından attığı şık gollerle rakibini 2-1 mağlup ederken Rizespor'un tek golü Abarhoun'dan geldi.

Deplasmandaki 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Fenerbahçe, puanını 31 yaparak ilk yarıyı 4. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12. sırada kaldı.

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ KARIŞIK! İŞTE ZORLU MAÇ TAKVİMİ

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Fenerbahçe, ceza sahası içinde bir şans yakaladı. Kruse'nin Muriç'e bırakmak istediği top savunmada kalırken Luiz Gustavo'nun ceza sahası içindeki baskısıyla top Muriç'in önünde kaldı. Kosovalı oyuncunun dönerek yaptığı vuruş etkisiz oldu ve kalecide kaldı.

7. dakikada orta sahada topu alan Ozan Tufan, rakiplerinden sıyrılarak kaleye yaklaştı ve ceza sahası dışından yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

12. dakikada Fenerbahçe'de Ozan Tufan kaleciyle karşı karşıya kaldı. 24 yaşındaki oyuncunun yaptığı vuruşunu, kaleci Gökhan Akkan çıkardı.

GOL | 13. dakikada Fenerbahçe, ceza sahası ön çizgisinde Diomande'nin elle oynaması sonucunda serbest vuruş kazandı. Ceza sahası çizgisinin önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç, şık bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı: 0-1.

GOL | 18. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Melnjak kafayla topu altı pasa indirirken Abarhoun yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

SARI KART | 24. dakikada Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan, Jailson'a yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 24. dakikada Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, hakeme yönelik tepkisi nedeniyle sarı kart gördü.

31. dakikada Fenerbahçe'de sağ kanattan yapılan ortaya Muriqi yükselmek istedi fakat savunmanın müdahalesi sonrası Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi.

33. dakikada Fenerbahçe'de sağ kanattan Deniz Türüç'ün yaptığı ortada ceza sahası dışı sol çaprazdan Nabil Dirar'ın yaptığı vuruş, yandan dışarı gitti.

35. dakikada Tolga Ciğerci savunma arkasına şık bir pas atsa da top Isla için biraz yüksek kaldı.

41. dakikada Çaykur Rizespor, sağ kanattan etkili geldi. Sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın ceza sahası içine yaptığı ortaya altı pas içinde Oğulcan Çağlayan yetişemedi.

42. dakikada Fenerbahçe'de Dirar, sol kanattan ortasını yaparken Ozan Tufan'ın vuruşu az farkla dışarı gitti.

43. dakikada Fenerbahçe, savunmaya yardım eden Vedat Muriqi'nin başlattığı hücumda istediği şansı yakalayamadı ve savunmadan seken top, ceza sahası dışında Luiz Gustavo'nun önüne düşerken Brezilyalı oyuncunun vuruşu, üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

SARI KART | 50. dakikada Fenerbahçe'de Ozan Tufan, topla hareketlenen Umar Aminu'yu düşürdü ve sarı kart gördü.

SARI KART | 56. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Talbi'nin Ozan Tufan'a yaptığı faul sonucunda Fenerbahçe, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Hakeme itirazları sonucunda ise Çaykur Rizespor'da Vetrih sarı kart gördü.

SARI KART | Faul pozisyonu sonrası Rizespor'da Talbi de 58. dakikada sarı kart gördü.

58. dakikada serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç, bu kez etkisiz bir şutla topu yandan auta gönderdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 65. dakikada Fenerbahçe'de Zanka oyundan çıkarken Emre Belözoğlu oyuna giren isim oldu. Değişiklik sonrası Luiz Gustavo, Jailson'un yanına stopere geçti.

Jailson'dan müthiş gol!

GOL | 70. dakikada Fenerbahçe'de Jailson; çok uzak mesafeden, Çaykur Rizespor yarı sahasının ortasından çektiği şutla harika bir gole imza atarak takımını öne geçirdi: 1-2.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 73. dakikada Rizespor'da Vetrih oyundan çıkarken Samudio oyuna dahil oldu.

77. dakikada Çaykur Rizespor'da sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Boldrin, direkt olarak topu kaleye yolladı. Etkili vuruşu, Altay Bayındır son anda topu çelmeyi başardı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 80. dakikada Fenerbahçe'de Max Kruse oyundan çıkarken Garry Rodrigues oyuna giren isim oldu.

85. dakikada savunma arkasına atılan topta Rizespor'da Umar Aminu, Luiz Gustavo'dan kendini kurtarıp kritik pozisyonda vuruşunu yaparken top Altay'da kaldı.

Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İlker Takpak xx

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan xx- Orhan xx, Abarhoun xxx, Talbi xx, Melnjak xx- Diomande xx (Dk.82 Attamah x), Abdullah x- Boldrin xx, Vetrih x(Dk.73 Samudio x), Umar x- Oğulcan xx(Dk.86 Scepovic)

FENERBAHÇE: Altay xxx- Isla xxx, Jailson xxx, Zanka x(Dk.64 Emre x), Dirar xxx- Ozan xx(Dk.87 Tolgay), Gustavo xxx- Deniz xxx, Kruse xx(Dk.79 Rodrigues x), Tolga x- Muriç xxx

GOLLER: Dk.13 Deniz, Dk.70 Jailson (Fenerbahçe), Dk.18 Abarhoun (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Oğulcan, Vetrih, Talbi (Çaykur Rizespor), Gustavo, Ozan (Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Çaykur Rizespor'da tek değişiklik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 2-0 kazandıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 11’inden farklı olarak Fenerbahçe karşısında tek değişikliğe gitti. Kartal, bu maçta kart cezalısı Moroziuk'un yerine 11'de Orhan'a görev verdi.

Ev sahibinde dört eski Fenerbahçeli

Çaykur Rizespor'un kadrosunda Fenerbahçe'den bonservis ve kiralık olarak kadrosuna kattığı 4 isim kadroda yer aldı. Yeşil-mavililerde Fenerbahçe'den transfer edilen Tarık Çetin, Barış Alıcı, Burak Albayrak ve Oğuz Kağan Güçtekin eski takımlarına karşı 20 kişilik kadroda kendilerine yer buldular.

Vedat Muriç bu kez Çaykur Rizespor'a rakip

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan forvet oyuncusu Vedat Muriç, 1.5 sezon formasını giydiği yeşil-mavililere bu kez rakip oldu. Kosavalı golcü, Çaykur Rizespor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez Çaykur Didi Stadyumu'nda yeşil-mavililere karşı sahaya çıktı. Muriç, bu sezon ligde forma giydiği 15 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Yanal tek değişikliğe gitti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam tek değişikliği savunmada yaparken, Serdar Aziz'in yerine bu maçta Zanka'ya görev verdi.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Fenerbahçe karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerinin tamamına yakınını dolduran yeşil-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurdu.



