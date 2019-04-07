(ÖZET) Çaykur Rizespor - Beşiktaş maç sonucu: 2-7

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında ikinci yarının formda ekibi Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk etti.

Çaykur Rizespor maça Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran, Samudio, Boldrin, Aatif, Vedat Muriç 11'iyle başlarken Beşiktaş ise Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner Erkin, Dorukhan, Atiba, Medel, Lens, Ljajic, Burak Yılmaz 11'iyle sahaya çıktı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçında Burak Yılmaz'a büyük tepki

İlk düdük çaldı ve maç başladı...

Maçın 4. dakikasında Çaykur Rizespor, gole yaklaşan taraf oldu. Ani gelişen atakta Boldrin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vedat Muriç'in Karius'u geçen vuruşunu Vida çizgiyi geçmeden çıkarmayı başardı.

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6. dakikada bu kez Aatif ile etkili olan Rizespor, Faslı oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

7. dakikada karşı kaleye ilk defa etkili gelen Beşiktaş'ta Dorukhan'ın ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.

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GOOL | Maçın 8. dakikasında Beşiktaş, kullanılan korner ile golü bulmayı başardı. Adem Ljajic'in yaptığı ortada Vida'nın kafa vuruşu Beşiktaş'ı öne geçirdi: 0-1

Çaykur Rizespor, 12. dakikada gole yaklaşan taraf oldu. Boldrin'in sol çaprazdan yaptığı etkili vuruşu Karius, başarılı bir kurtarışla kornere çeldi. Kullanılan kornerde ceza sahası içinde Chidozie Awaziem ile bu kez gole yaklaştı ama yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

GOOL | Maçın 14. dakikasında Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Adem Ljajic'in ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı muhteşem vuruş filelerle buluştu: 0-2

Beşiktaş, 18. dakikada bu kez Burak Yılmaz ile gole yaklaştı. Burak, Abarhoun ile girdiği ikili mücadeleyi kazanarak ceza sahası içinde sağ çaprazdan bir vuruş yaptı fakat Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ayaklarıyla topun kornere çıkmasını sağladı.

Maçın 21. dakikasında Dario Melnjak'ın soldan yaptığı ortada Vedat Muriç, ceza sahası içinde önemli bir fırsat yakaladı. Kosovalı oyuncunun gelişine yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

SARI KART | 26. dakikada Burak Yılmaz'ı orta sahadaki şık çalımı sonrası çekerek indiren Mohamed Abarhoun sarı kart ile cezalandırıldı.

Çaykur Rizespor, 27. dakikada yine Melnjak'ın ortası Muriç'in ceza sahası içinden vuruşuyla etkili oldu fakat top üstten dışarı gitti.

Beşiktaş'ta 29. dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adem Ljajic, etkili bir vuruş gerçekleştiremedi ve top Gökhan Akkan'da kaldı.

Ev sahibi ekip, bu kez 32. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Moroziuk'un ortasında Aatif'in altı pas içinden yaptığı kafa vuruşu çok az farkla dışarı gitti.

GOOL | İlk yarının son bölümünde baskını arttıran Çaykur Rizespor, 42. dakikada aradığı golü bulddu. Boldrin'in şık pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat Muriç'in sağ çaprazdan yaptığı şık vuruş farkı 1'e indirdi: 1-2

İlk yarının bitiminde 45+1'de Boldrin'in pasında Samudio kale önünde topa dokunamadı ve Çaykur Rizespor, beraberlik şansını değerlendiremedi.

İlk yarı Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor deplasmanında 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada soldan gelişen Rizespor atağında Aatif ceza sahası içinde topla buluştu, etkili olabilecek pozisyonda yaptığı vuruş Isimat-Mirin'den döndü.

SARI KART | Beşiktaş'ta Caner Erkin, 58. dakikada sarı kart gördü.

GOOL | Maçın 64. dakikasında Burak Yılmaz, savunma arkasına atılan topla kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı ve ceza sahasının içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşla Beşiktaş'ın farkı 2'ye çıkarmasını sağladı: 1-3

SARI KART | Golün ardından 66. dakikada sevinirken Rizesporlu taraftarlara eliyle "Daha çok bağırın" şeklinde bir harekette bulunan Burak Yılmaz, sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Beşiktaş'ta 69. dakikada Burak Yılmaz oyundan çıkarken Güven Yalçın oyuna dahil oldu.

GOOL | Maçın 70. dakikasında Çaykur Rizespor'un sol beki Melnjak ortasında, takımın stoperi Abarhoun'un yaptığı vuruş tekrar farkı 1'e indirdi: 2-3

GOOL | Beşiktaş rakibin golüne anında karşılık vermeyi başardı. Oyuna yeni giren Güven Yalçın, 71. dakikada Adem Ljajic'in pasında kaleci ile karşı karşıya kaldı ve yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-4

75. dakikada Çaykur Rizespor, Aatif Chahechoue ile golü buldu fakat gol ofsayt gerekçesiyle geçerli olmadı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Çaykur Rizespor, aynı anda iki oyuncu değişikliğini birden kullandı. Azubuike ve Aatif oyundan çıkarken Nakoulma ve Umar Aminu oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 78. dakikada Lens oyundan çıkarken Shinji Kagawa oyuna dahil oldu.

GOOL | Adem Ljajic, Beşiktaş'ta yine sahneye çıkan isim oldu. 78. dakikada kullandığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu ve maçtaki 2. golünü atmayı başardı: 2-5

GOOL | 82. dakikada Caner Erkin'in müthiş pasında Ljajic, topla buluştu ve bekletmeden Güven Yalçın'a gönderdi. Yerden sert bir vuruş yapan Güven, topu ağlara gönderdi: 2-6

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 88. dakikada maçın yıldızı Adem Ljajic kenara girerken Rıdvan Yılmaz oyuna dahil oldu.

GOOL | Maçın 89. dakikasında Beşiktaş'ta Güven Yalçın, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ağların yırtık olması nedeniyle pozisyon VAR incelemesi sonucunda gol olarak değerlendirildi: 2-7

Karşılaşma da Beşiktaş'ın deplasmandaki 7-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic 2 gol, 3 asist ile yıldızlaşırken 69. dakikada oyuna giren Güven Yalçın da kısa sürede hat-trick yaparak maçı tamamladı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 50'ye yükselterek 55 puanla ikinci Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Çaykur Rizespor ise 34 puanda kaldı.



