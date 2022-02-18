(ÖZET) Çaykur Rizespor - Başakşehir maç sonucu: 0-2

Çaykur Rizespor ile Başakeşhir, Süper Lig 'in 26. haftasında kozlarını paylaştı, gülen taraf konuk ekip oldu. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Trezeguet'nin 33. ve 52. dakikalarda attığı gollerle 2-0 kazanan Emre Belözoğlu'nun ekibi, üst üste 3. galibiyetini aldı.

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2. sıradaki Konyaspor 'un Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldığı ve 2 puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendiren 3. sıradaki Başakşehir, 43 puana ulaştı ve rakibiyle arasındaki farkı 6'ya indirdi. 4 maçtır kazanamayan Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Rizespor ise 23 puanla 18. sırada kaldı.

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27 yaşındaki futbolcu, ayrıca bu akşam bulduğu gollerle 20 gün sonra bir maçta rakip ağları iki defa sarsmış oldu. Trezeguet, son olarak 4 Nisan 2021 tarihinde Aston Villa’nın evinde Fulham’ı 3-1 yendiği mücadelede aynı başarıyı yakalamıştı.

Maçtan dakikalar:

29. dakikada Okaka ile ceza sahasının içerisinde paslaşan Trezeguet’in vuruşunda kaleci Tarık topu kornere tokatladı.

31. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Baiano’nun vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

34. dakikada Youssouf Ndayishimiye'nin pasıyla savunma arkasına sarkan ve ceza sahasına giren Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluşunca yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemesi sonunca hakem Suat Arslanboğa golü verdi. 1-0

İlk 45 dakika, Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

52. dakikada Rizespor savunmasından seken topa ceza sahasında tek vuruş yapan Trezeguet, kendisinin ve takımının 2. golünü attı. 2-0

52. dakikada Eren’in ceza sahasının içerisinde uzaklaştırmaya çalıştığı topu bir anda önünde bulan Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

81. dakikada sol kanatta topla buluşan Bolasie’nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut kaleci Volkan’ın kucağında kaldı.

Suat Arslanboğa'nın yönettiği 90 dakikayı Başakşehir, 2-0 önde tamamladı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Ali Saygın Ögel xx, Ekrem Kan xx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Gökhan Gönül x (Phiri dk. 83 ?), Holmen xx, Ponck xx, Cemali xx (Eren dk.46 x), Baiano xx, Yusuf xx, Boldrin xx (Bolasie dk.76 x), Gedson xx, Sabo xx (Boyd dk. 62 x), Pohjanpalo xx (Cisse dk. 62 x)

Yedekler: Gökhan Akkan, Alper, Selim, Deniz, Emir Han

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx (Ömer dk. 88 ?), Duarte xx, Ndayishimiye xx, Hasan Ali xx, Tolga xx, Serdar x (Deniz Türüç dk. 18 x), Berkay xx (Guldbrandsen dk. 88 ?), Pizzi xx (Salih dk. 64 x) Trezeguet xxx (Aleksic dk. 88 ?), Okaka xx

Yedekler: Muhammed, Tagir, Epureanu, Emre, Pedro Aves De Lima

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Trezeguet (dk. 34 ve 52) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Gedson Fernandes, Baiano (Çaykur Rizespor), Okaka, Duarte, Salih Uçan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)