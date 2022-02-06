ÖZET | Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maç sonucu: 1-3
Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 yendi. Konuk Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Bjarnason ve Balotelli (2) attı. Rizespor'un tek golü ise Gedson Fernandes'in asistinde Yusuf Sarı'dan geldi.
Süper Lig 'in 24. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Çaykur Rizespor 'u deplasmanda 3-1 yendi. Konuk Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Bjarnason ve Balotelli (2) attı. Rizespor'un tek golü ise Gedson Fernandes'in asistinde Yusuf Sarı'dan geldi.
MAÇ BAŞLADI
GOL | Konuk Adana Demirspor, Birkir Bjarnason'un 27. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
GOL | Adana ekibi, Balotelli'nin 33. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
İLK YARI | Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
GOL | Adana Demirspor farkı 3'e çıkardı! Balotelli, 71. dakikada tekrar sahne aldı ve kendisinin 2., takımının 3. golünü attı.
GOL | Çaykur Rizespor, 80. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Gol Yusuf Sarı, asist Gedson Fernandes...
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
Çaykur Rizespor: Zafer, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Cemali, Fabricio, Sabo, Boldrin, Alper, Deniz, Pohjanpalo
Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Simon Deli, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli