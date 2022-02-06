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ÖZET | Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maç sonucu: 1-3

Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 yendi. Konuk Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Bjarnason ve Balotelli (2) attı. Rizespor'un tek golü ise Gedson Fernandes'in asistinde Yusuf Sarı'dan geldi.

06 Şubat 2022, Pazar 15:57 Son Güncelleme:
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ÖZET | Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maç sonucu: 1-3

Süper Lig 'in 24. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Çaykur Rizespor 'u deplasmanda 3-1 yendi. Konuk Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Bjarnason ve Balotelli (2) attı. Rizespor'un tek golü ise Gedson Fernandes'in asistinde Yusuf Sarı'dan geldi.

MAÇ BAŞLADI

GOL | Konuk Adana Demirspor, Birkir Bjarnason'un 27. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

GOL | Adana ekibi, Balotelli'nin 33. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İLK YARI | Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

GOL | Adana Demirspor farkı 3'e çıkardı! Balotelli, 71. dakikada tekrar sahne aldı ve kendisinin 2., takımının 3. golünü attı.

GOL | Çaykur Rizespor, 80. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Gol Yusuf Sarı, asist Gedson Fernandes...

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

Çaykur Rizespor: Zafer, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Cemali, Fabricio, Sabo, Boldrin, Alper, Deniz, Pohjanpalo

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Simon Deli, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

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