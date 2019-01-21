(ÖZET) Bursaspor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin golü Soldado'dan gelirken, Bursaspor'un golünü Aytaç attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 17'ye, Bursaspor ise 22'ye yükseltti.

Maçtan dakikalar

Fenerbahçe tehlikeli geldi

Maçın ilk tehlikeli atağı 8. dakikada Fenerbahçe'den geldi. Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe vuruşunda Soldado'nun vuruşunu Bursaspor savunması çizgiden çıkardı. Fenerbahçeli futbolcular ise topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulundu. Cüneyt Çakır 'bekleyin' dedi. VAR incelemesi sonrası oyun kaldığı yerden devam etti.

Fenerbahçe 5 dakika içerisinde 3 köşe vuruşu kazandı. Ancak Sarı Lacivertli futbolcular bu ataklardan gol sesi çıkartamadılar.

Sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında çizgiye inen Tunay'ın içeri ortasını Volkan Demirel ayakları ile kornere çeldi. Mücadelenin 16. dakikasında Tunay'ın bu defa sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrasında içeri gönderdiği ortasını yine Volkan Demirel uzaklaştırdı.

Soldado'dan güzel gol

Fenerbahçe rakip yarı sahada baskıyı kurdu. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde sağ kanattan Isla'nın ortasını altı pas içinde Soldado, rakibine rağmen muhteşem bir vuruşla tamamladı ve kaleci Muhammed'in sağından topu ağlara gönderdi. İspanyol golcü bu sezon ilk golünü atarak Bursa'da takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Skrtel sakatlandı

Golün ardından Skrtel'in yaşadığı sakatlık sonrasında golün santrası henüz yapılmadı. Tecrübeli savunmacının kafasına tribünlerden yabancı bir madde geldi. Skrtel tedavisinin ardından oyuna alanına döndü.

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Aytaç'tan kötü şut

26'da ev sahibi Bursaspor gole yaklaşan taraf oldu. Sol kanattan gelişen Bursaspor atağında yerden gönderilen ortayı Aytaç altı pas dışında bomboş pozisyonda tamamladı ancak vuruşu üstten auta çıktı.

29. dakikada maçın ilk sarı kartı Barış Yardımcı'ya çıktı. Bursasporlu futbolcu Mehmet Ekici'ye yaptığı hareket sonrası kartla cezalandırdı. Barış bu kartla gelecek hafta cezalı duruma düştü.

31. dakikada Fenerbahçe'de ceza sahası yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşu Mehmet Ekici kullandı. Tecrübeli futbolcunun şutu üstten auta gitti.

Maçın 38. dakikasında Bursaspor'da duran topu Latovlevici kullandı ve Ertuğrul, altı pas dışında Mehmet Topal'ın önünde tamamladığı topu üstten auta gönderdi.

Mehmet Topal'dan kritik hamle

Dakikalar 40'ı gösterdiğinde Tunay sağ kanatta rakiplerinden sıyrılıp ceza alanına girdi ve çizgi üzerinden dışarı çıkardığı topa son anda Mehmet Topal ayak koydu ve rakibinin gol vuruşuna izin vermedi. Bursaspor kalesinde gördüğü golün etkisini atlattı ve rakip yarı sahada daha fazla görünmeye başladı.

43'te organize gelişen Fenerbahçe atağında son olarak sağ kanatta topla buluşan Mehmet Ekici'nin ceza alanına gönderdiği ortası isabetli olmadı ve arka direkte Barış, kafa müdahalesi ile topu kalecisine kazandırdı.

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Soldado çok yaklaştı

45+5.dakikada Mehmet Ekici sağ kanattan ceza alanına girdi ve Ertuğrul'dan kurtulmak isterken top kornere çıkacaktı ancak Muhammed, topu oyun alanında tutmak isterken açılan top Soldado'nun önünde kaldı ve sağ çaprazdan yaptığı gol vuruşu kaleye paralel gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 2. yarısına Bursaspor 2 oyuncu değişikliği birden yaparak başladı. Yusuf Erdoğan ve Allano Lima, Samet Aybaba'nın kozu olarak 2. yarıda görev aldılar. Çıkan oyuncular ise Saivet ile Latolevici oldu. Fenerbahçe ise ilk yarıdaki 11'i ile sahada yer aldı.

Mehmet Ekici şansını denedi

Karşılaşmanın 2. yarısına da baskılı bir şekilde başlayan Fenerbahçe oldu. Sarı Lacivertli ekip Mehmet Ekici ile gole 49. dakikada çok yaklaştı. Ekici'nin sağ çarparzdan sert şutunu Bursaspor file bekçisi çıkarmayı başardı.

Bu kez de Bursa gole çok yaklaştı

51. dakikada da bu kez Bursaspor gole çok yaklaşan taraf oldu. Oyuna sonradan giren Yusuf Erdoğan sol kanattan hızlı geldi. Ortasında iyi yükselen Nayir'ın kafası isabetli olmadı.

İkinci yarıda daha agresfi bir görüntü sergileyen Soldado, 57. dakikada rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gören isim oldu.

Kazanılan serbest vuruş sonrası sol kanattan Badji'nin ortasını Lima göğsü ile indirdi ve bu topa altı pas dışında Umut Nayir'in yaptığı rövaşata vuruş kaleci Volkan Demirel'in ellerinde kaldı.

Ersun Yanal oyuna ilk müdahalesini 61. dakikada gerçekleştirdi. Mehmet Ekici'nin yerine oyuna giren isim Valbuena oldu.

65. dakikada bu kez sarı kartı gören isim Bursaspor'dan Yusuf Erdoğan oldu. Yusuf maçın hakemi Cüneyt Çakır'a yaptığı itirazlar sonucunda kartı gören isim oldu.

Bursaspor'dan tehlikeli atak

Maçta dakikalar 66'yı gösterdiğinde Bursaspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşu Tunay kullandı ve etkili ortasına altı pas dışında Chedjou'nun yaptığı bomboş kafa vuruşunu Volkan Demirel yattı ve kontrol etti.

69. dakikada Bursaspor son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Tunay Torun'un yerine oyuna giren isim golcü futbolcu Diafro Sakho oldu.

70'de Sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruş sonrasında penaltı noktası üzerinde oluşan karambolde boşta kalan topu Ertuğrul tamamladı ancak bu deneme üstten aut ile sonuçlandı. Bursaspor duran toplarda tehlike yaratmayı başardı.

Fenerbahçe'de Soldado çok yorulduğunu söyleyerek kenara işarette bulundu. 76. dakikada İspanyol golcünün yerine oyuna giren isim Frey oldu.

Aytaç yine faydalanamadı

74'te Bursaspor bir kez daha tehlikeli geldi. Yeşil Beyazlılar sol kanattan Yusuf ile gelişen bir başka atağında Hasan Ali'nin uzaklaştıramadığı topu Lima dışarı çıkardı ve Aytaç'ın bu pasa şutu yine kaleci Volkan'da kaldı.

79'da kazanılan serbest vuruşta Valbuena, duran top için topun gerisine geldi ve doğrudan kaleye gönderdiği şutunu direk dibinden Muhammed tokatlayarak kornere çeldi.

Volkan kaleyi terk edince...

80. dakikada Bursaspor iki inanılmaz pozisyon kaçırdı. Hızlı gelişen Bursaspor atağında Yusuf, savunma arkasında topla buluştu ve Volkan kalesinden ayrıldı. Yusuf Volkan'a rağmen topu kaleye gönderdi ancak son anda Hasan Ali kale önünden topu uzaklaştırdı. Devamında Yusuf yine ortaladı. Umut Nayır'ın kafa vuruşu uzak direğin yanından auta gitti.

Mücadelenin 81. dakikasında Nabil Dirar ile Aytaç Kara'nın arasında gerilimli dakikalar yaşandı. İki oyuncu da hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Maçın 83. dakikasında Bursaspor çok net bir fırsatı daha kaçırdı. Barış'ın ortasında arka direkte Yusuf Erdoğan'ın boş pozisyondaki vuruşu auta gitti.

Bursaspor eşitliği sağladı

Mücadelenin 89. dakikasında Sakho'nun Lima'nın pası sonrasında sağdan ceza alanına girer girmez içeri gönderdiği ortasını altı pas dışında Aytaç Kara kafa vuruşu ile tamamladı ve Volkan Demirel'in solundan topu ağlara gönderdi. Mathieu Valbuena, Badji'nin kendisine golden önce faul yaptığını belirterek hakeme itirazlarda bulundu. Cüneyt Çakır kenarda pozisyonu izledi ve golü verdi.

Bursa'da son pozisyon

90+5'de Fenerbahçe ceza alanındaki kısa paslar sonrasında Hasan Ali'nin uzaklaştıramadığı top Lima'da kaldı ve sağ çaprazdan soluna çekip müsait pozisyonda çektiği şutu üstten auta çıktı.

Cüneyt Çakır pozsiyonun ardından maçın bitiş düdüğünü çaldı ve iki ekip de sahada birer puanla ayrıldı.

Maçın 11'leri

Bursaspor: Muhammed, Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut Meraş, Badji, Aytaç, Tunay, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

Maçtan notlar

Fenerbahçe'de ise kart cezalıları Islam Slimani ve Eljif Elmas ile birlikte sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci bu maçta forma giymedi. teknik direktör Ersun Yanal, ilk 11'de sürpriz yapmazken kaleci Volkan Demirel, bu sezon ligin 3'üncü haftasının ardından ilk kez bir lig maçında kaleyi korudu. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Sadık Çiftpınar da ilk kez Fenerbahçe formasıyla lig maçına çıktı. 8 maçlık cezası biten Jailson lige geri dönerken, Dirar da 5 ay sonra Fenerbahçe formasıyla lig maçında sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şöyle: Volkan Demirel, Isla, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Andrew Ayew, Roberto Soldado.

Bursaspor - Fenerbahçe karşılaşmasına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon yeşil beyazlı kulüp 18 bin 277 adet kombine satarken, maç saatinde taraftar sayısı 30 bini aştı. Bu sezon yeşil beyazlıların en yüksek seyircili mücadelesi ise ligin 4’üncü haftasında oynanan Beşiktaş maçıydı ve söz konusu karşılaşmayı 27 bin 807 biletli seyirci takip etmişti. Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun en yüksek seyircili maçı ise Bursaspor - Fenerbahçe maçı olmuştu. 2017/18 sezonunda iki takımın Bursa’daki mücadelesini tribünlerden 38 bin 108 biletli seyirci izlemişti. Karşılaşma öncesinde tribünler de maça hazır hale getirildi. Güney Kale Arkası, Batı ve Spor Toto Alt tribünlerinin dört bir etrafına Türk bayrakları konuldu.

Güvenlik önlemleri alındı

Zorlu mücadele için Bursa Emniyeti de güvenlik önlemlerini aldı. Karşılaşma için Bursa’ya gelen 2 bin taraftar, kendilerine ayrılan misafir tribününü doldururken, şehre giriş noktalarıyla birlikte stada girişlerinde didik didik arandı. Maç öncesinde Fenerbahçe ve Bursaspor taraftarlarının karşılaşmamasına ise yoğun özen gösterildi. Karşılaşmanın başlamasına 2.5 saat kala her iki takımın taraftarları da tribünlere alınmaya başlandı. Mücadele sonrasında da misafir tribündeki Fenerbahçeliler, ev sahibi ekibin taraftarının dağılmasının ardından kontrollü bir şekilde stadyumdan ayrılacak.

Ali Kaygısız unutulmadı

Hayatını kaybeden Bursa medyasının emektar isimlerinden Ali Kaygısız unutulmadı. Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi tarafından Kaygısız’ın Bursaspor’un maçlarını izlediği yere karanfiller konuldu.