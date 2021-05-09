(ÖZET) Bursaspor - Ankara Keçiörengücü maç sonucu: 0-3

Play-Off umutlarını son haftaya taşıyan Ankara Keçiörengücü, Bursaspor maçıyla sezonu noktaladı. Soner Gönül, Melik Derin ve Bilal Budak'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan Başkent ekibi, sezonu 58 puanla 7. sırada tamamladı.

Altınordu'nun Balıkesirspor'u deplasmanda 5-0 mağlup etmesinin ardından Keçiörengücü'nün Play-Off şansı kalmadı. Bursaspor ise sezonu 46 puanla 10. sırada tamamladı.

TFF 1. LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

MAÇTAN DAKİKALAR

22’nci dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Eren Güler, kontrolünün ardından pasını aktardı. O esnada ceza sahasına kat eden Burak Kapacak’ın plase vuruşunda top kaleci Metin’de kaldı.

25’inci dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sol kanattan Emirhan Aydoğan’ın arka direğe doğru gönderdiği topa Burak Kapacak gelişine vurdu, fakat meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta yöneldi.

30’uncu dakikada Eren Güler’in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak Kapacak’ın sol çaprazdan vuruşunda top yakın kale direğinin yanından farklı şekilde auta çıktı.

33’üncü dakikada Ankara Keçiörengücü öne geçti. Fatih Selimhan Solmaz’ın pası sonrası yaptığı koşu ile birlikte Bursaspor savunmasını eksik yakalayan Soner Gönül, sol çaprazdan içeriye girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Soner’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yakın kale direğinin yanından ağlarla buluştu: 0-1.

37’nci dakikada Emirhan Aydoğan’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Metin, topa iki hamlede sahip olabildi.

45’inci dakikada Ankara Keçiörengücü, farkı 2’ye çıkardı. Uğur Utlu’nun pası sonrası ceza sahası içerisinde topla buluşan Melik Derin, oldukça rahat bir pozisyonda vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

70’inci dakikada Ankara Keçiörengücü etkili gelirken, atılan ara pası sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Melik Derin’den önce son anda araya giren Taha Altıkardeş, müdahalesiyle tehlikeyi önledi.

73’üncü dakikada Emirhan Aydoğan’ın pasıyla ceza sahasına doğru hareketlenen Batuhan Kör, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Batuhan’ın vuruşunda kaleci Muhammed, kurtarışıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

85’inci dakikada Ankara Keçiörengücü, bir kez daha gol sevinci yaşadı. Mehmet Tayfun Dingil’in pasıyla birlikte topla buluşan Bilal Budak, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

90+1’inci dakikada Emirhan Aydoğan’ın uzaktan sert vuruşunda kaleci Muhammed, soluna gelen topu uzanarak kornere çeldi.

Karşılaşma bu skor ile sona erdi.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

HAKEMLER: Koray Gençerler, Selahattin Altay, Gökhan Memişoğlu

BURSASPOR: Canberk Yurdakul (Dk. 46 Talha Yakın) – Taha Altıkardeş, Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Onur Atasayar (Dk. 78 İsmail Can Çavuşluk), Ozan İsmail Koç (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Eren Güler (Dk. 46 Batuhan Kör), Tuğbey Akgün (Dk. 74 Vefa Temel)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar (Dk. 63 Muhammed Birkan Tetik) – Ogün Bayrak (Dk. 55 Haşim Arda Sarman), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül (Dk. 55 Muharrem Cinan), Süleyman Olgun, Cem Ekinci, Uğur Utlu (Dk. 63 Bilal Budak), Burak Aydın, Barış Alper Yılmaz (Dk. 26 Melik Derin), Emeka Friday Eze

GOLLER: Dk. 33 Soner Gönül, Dk. 45 Melik Derin, Dk. 85 Bilal Budak (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Mehmet Tayfun Dingil (Ankara Keçiörengücü