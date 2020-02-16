(ÖZET) Bursaspor - Adana Demirspor maç sonucu: 2-1

TFF 1. Lig’de son olarak deplasmanda aldığı Osmanlıspor galibiyetiyle birlikte yeniden zirve yarışına ortak olan Bursaspor, kritik mücadelede Adana Demirspor’u konuk etti. Heyecan fırtınasına sahne olan 90 dakika Bursaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Timsah'a galibiyeti getiren goller 11'de Abdou Razack Traore ve 37'de penaltıdan Yevhen Seleznyov'dan geldi. Adana Demir'in tek sayısını ise 69'da Mehmet Akyüz kaydetti.

64'te Özer Hurmacı'nın kırmızı kart görmesiyle son yarım saati 10 kişi tamamlayan Bursa, altın değerindeki galibiyetin ardından 39 puana yükseldi ve lider Hatayspor'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Adana ekibi ise 34 puanla 4. sırada kaldı.

Bursaspor evinde rakibine geçit vermiyor

Bursaspor ile Adana Demirspor arasında Bursa’da oynanan mücadelelerde yeşil beyazlılar rakibine bariz bir üstünlük sağladı. 24 kez iki ekip Bursa’da karşılaşırken, bu maçların 19’unu Bursaspor kazandı. Adana Demirspor yalnızca bir galibiyet elde ederken, bu galibiyet de 1973 yılında geldi. Diğer 5 randevuda ise taraflar puanları paylaştı.

Bursaspor bu sezon evinde oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederken; Adana Demirspor da deplasmanda 4’er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.