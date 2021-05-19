Misli.com 3’üncü Lig Play-Off yarı finalinde, Bursa Yıldırımspor rövanş karşılaşmasında 68 Aksaray Belediye Spor’u konuk etti. Deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmanın avantajıyla maça çıkan Bursa Yıldırımspor, rakibini 3-2 mağlup ederek finale çıktı. Karşılaşmayı Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan da tribünden takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4’üncü dakikada Bursa Yıldırımspor öne geçti. Hacı Mustafa’nın orta alandan pasına hareketlenen Furkan Fehmi Güneş, topla birlikte ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı, uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 1-0.

18’inci dakikada gelişen Aksaray ekibinin atağında, soldan gönderilen topa ceza sahası içerisinde Mustafa Apardı dönerek vuruşunu yaptı.Kaleci Özel soluna gelen topu uzanarak güçlükle çeldi.

28’inci dakikada Furkan Fehmi Güneş, sol kanattan bir kez daha etkili gelirken bu kez çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mehmet Akif, meşin yuvarlağı parmaklarıyla kornere çeldi.

31’inci dakikada maça denge geldi. Oyunu rakip yarı alana yıkan 68 Aksaray Belediye Spor’da, ceza yayı üzerinde önüne düşen topa düzgün bir vuruş yapan Mustafa Apardı, fileleri havalandırdı: 1-1.

44’üncü dakikada Furkan Fehmi Güneş’in pası sonrası ceza alanına koşu yapan Hacı Mustafa, bekletmeden vururken meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Bursa Yıldırımspor’da kaleci Özal Keklik, sakatlığı nedeniyle devre arasında yerini Mehmet Mert Pala’ya bıraktı.

52’nci dakikada 68 Aksaray Belediye Spor öne geçti. Gürcan Gözüm’ün kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahasına doğru yönelen topa kafa vuruşunu yapan Talha Özler, meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlarla buluşturdu: 1-2.

73’üncü dakikada Bursa Yıldırımspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan içeriye doğru gönderilen topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Hüseyin Çelik, dönerek vuruşunu yaptı, ancak erken hamle yapan kaleci Abdussamet kritik kurtarışıyla golü önledi.

78’inci dakikada Bursa Yıldırımspor bir kez daha gole yaklaştı. Osman Demir’in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahasında yapılan kafa vuruşunda, topa son anda çizgide ayak koyan Aksaray ekibinden Serkan Gürses, müdahalesiyle golü önledi.

81’inci dakikada Bursa Yıldırımspor tabelaya eşitliği getirdi. Osman Demir’in sol çaprazdan yaptığı ortada topa iyi yükselen Hüseyin Çelik, kafa vuruşuyla skora denge getirdi: 2-2.

85’inci dakikada Tayyib Kanarya’nın ceza yayının etrafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Mehmet Mert son andaki müdahalesiyle golü önledi.

90+8’inci dakikada Bursa Yıldırımspor, galibiyet golünü kaydetti. Hızlı atakta Muhammet Öz’ün pasıyla birlikte savunma arkasına hareketlenen Hüseyin Atalay, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Atalay, yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.

Karşılaşma Bursa Yıldırımspor’un 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Muhammet Yumak, Mehmet Şengül

BURSA YILDIRIMSPOR: Özal Keklik (Dk. 46 Mehmet Mert Pala) - Batuhan Tunçay, Mahmut Güleç, Ramazan Erarslan (Dk. 75 Kerem Az), Osman Demir, Muhammet Öz, Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 71 Hüseyin Atalay), Doğacan Diker (Dk. 71 Muhammet Furkan Keskinoğlu), Hacı Mustafa Karabulut (Dk. 87 Ahmet Memiş), Furkan Fehmi Güneş, Hüseyin Çelik

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR: Mehmet Akif Önal (Dk. 65 Abdussamet Ecik) - Vehbi Furkan Yıldırım, Onur Alsu, Talha Özler, Necmi Çoban, Serhat Velioğlu, Gürcan Gözüm, Muzaffer Kahrıman, Serkan Gürses (Dk. 86 Alpay Cin), Tayyib Kanarya, Mustafa Apardı (Dk. 90 Oğuzhan Köseoğlu)

GOLLER: Dk. 4 Furkan Fehmi Güneş, Dk. 81 Hüseyin Çelik, Dk. 90+8 Hüseyin Atalay (Bursa Yıldırımspor) - Dk. 31 Mustafa Apardı, Dk. 52 Talha Özler (68 Aksaray Belediye Spor)

SARI KARTLAR: Tuğkan Kamışoğlu, Hüseyin Çelik, Mehmet Mert Pala (Bursa Yıldırımspor) - Serhat Velioğlu, Necmi Çoban, Gürcan Gözüm (68 Aksaray Belediye Spor)

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)