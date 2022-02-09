(ÖZET) Burnley - Manchester United maç sonucu: 1-1

İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde Burnley, sahasında Manchester United'ı konuk etti. Sahadan iki ekip 1-1'lik eşitlik ile ayrıldı.

Maçın 18. dakikasında Manchester United, Fransız yıldız Paul Pogba'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken, İkinci yarıya Burnley golle başladı. 47. dakikada Jay Rodriguez, skora dengeyi getiren golü ağlara gönderdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve iki takım sahadan birer puan ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Premier Lig'deki galibiyet hasreti 10 maça çıkan Burnley puanını 14'e getirirken, Manchester United ise puanını 39'a yükseltti.



